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世泳賽／超越飛魚！ 22歲美將單屆進帳8獎牌

2019-07-29 12:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國新生代游泳天王崔索在南韓光州世泳賽超越「飛魚」，成為第一位單屆世錦賽拿下8面...
美國新生代游泳天王崔索在南韓光州世泳賽超越「飛魚」，成為第一位單屆世錦賽拿下8面獎牌的泳將。 美聯社
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2年前世錦賽，美國新生代游泳天王崔索（Caeleb Dressel）囊括6金，就已追平泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）紀錄，今年南韓光州世泳賽更超越「飛魚」，成為第一位單屆世錦賽拿下8面獎牌的泳將。

22歲的崔索今年世泳賽締造多項紀錄，除在100公尺蝶式游出49秒50，改寫菲爾普斯2009年締造的原世界紀錄49秒82，還在單日收下3金，複製兩年前同樣單日摘3金的風光成績。

單屆收下6金2銀的崔爾笑說：「對我來說，一方面非常開心，一方面又想哭，我竟然辦到了。」他分別在50公尺自由式、100公尺自由式、50公尺蝶式、100公尺蝶式摘金，另外在兩項接力也登頂，再加上2銀在手，成為今年國際游泳總會（FINA）頒發的最佳男泳將實至名歸。

崔爾兩年前世泳賽就收穫7面獎牌，追平美國前輩畢昂迪（Matt Biondi）1986年、澳洲克里姆（Michael Klim）1998年和菲爾普斯2007年及11年的紀錄，不過崔爾今年進帳1金1銀的男女混合接力賽直到2015年才列入世泳賽項目，也才讓他有機會締造新猷。

有崔爾領軍，美國游泳隊共收穫27面獎牌，包括領先各國的14金，澳洲以5金9銀5銅排第2位。

菲爾普斯紀錄雖遭破，但他生涯共摘下26面世泳賽金牌，是目前崔爾的兩倍之多；菲爾普斯世泳賽累積33面獎牌，同胞羅切特（Ryan Lochte）以18金在內的27面獎牌居次，目前已累積13金的崔爾排在世泳賽獎牌榜第3位。

大陸陷入禁藥疑雲的孫楊，今年也在200公尺和400公尺自由式金牌，世泳賽累積金牌數也到11面，列賽史第4。

菲爾普斯世錦賽

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