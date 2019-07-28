日本羽賽／東奧測試賽地主包雙冠 桃田賢斗含淚衛冕

2019-07-28 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



總獎金75萬美元的日本羽球公開賽，同時也是2020年東京奧運測試賽，地主國日本成為最大贏家，女單內戰由下周將登頂的山口茜笑納二連冠，男單則由日本球王桃田賢斗成功衛冕，談起本季表現起伏更激動落淚。

日本羽賽地點武藏野之森綜合體育廣場，同時也是明年東奧羽球比賽場地。超級1000印尼公開賽爆冷次輪被淘汰的桃田賢斗，28日決賽21：16、21：13直落二擊敗印尼「一哥」克里斯蒂（Jonatan Christie），一雪馬來西亞羽賽之仇。

即將坐滿球王寶座44周的桃田賢斗，表示本季更多人開始分析他的比賽，也讓今年衛冕之路更加艱難，賽後訪問忍不住落淚，「很多時候即使我打出好球，還是沒有好的結果。」

桃田賢斗坦言，自己來到日本公開賽時，狀態並不理想，心態也更加緊張，「但印尼賽輸球後，我就抱著要在日本贏球的心態前來。即使我在其他比賽表現不佳，但我下定決心，不能在自家主場輸掉。能夠在這些壓力下完成衛冕，跟去年比起來特別不同。」

下周將取代戴資穎登上世界球后的山口茜，21：13、21：15力克同胞奧原希望，完成近期二連冠。山口茜將獲11000冠軍積分，下周積分將來到96130，由於戴資穎分數持平，山口茜將超前戴資穎3505分，戴資穎的世界球后紀錄則停在137周。