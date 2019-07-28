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網球／楊宗樺無緣逆轉 台塑盃「銀」恨

2019-07-28 14:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

頭號種子「小胖」楊宗樺爭冠失利。圖／海碩整合行銷提供
頭號種子「小胖」楊宗樺爭冠失利。圖／海碩整合行銷提供
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2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽頭號種子「小胖」楊宗樺，今天挑戰第3座單打冠軍失利，2：6、6：3、0：6敗給列第2種子的日本對手德田廉大，沒讓將金盃留在台灣。

身為「地主希望」，楊宗樺開賽慢熱，不過2：6讓出首盤後，第二盤鎖定對手的二發積極搶攻，以6：3扳平比數，將戰局延長至決勝盤，但第三盤第一個發球局在40：0絕對領先下卻遭破發，氣勢完全轉到德田廉大身上，最終更連丟6局讓出勝利。

對於決勝盤第一個發球局沒能把握領先，小胖感到有些可惜，「如果那局有成功保住，就不會讓氣勢跑到對手那邊。」雖然有些落寞，小胖認為這周算是有調整到個人狀態，「不過因為實在是太熱了，無法完全發揮到最好。」

他接續要飛往成都繼續參加挑戰賽，規劃接下來單、雙打賽事都會盡量參加，也希望能找到合適的雙打搭擋，積極力拼雙打賽事。

德田廉大兩周的台塑盃大有斬獲，第一站收下雙打亞軍、本周更在單打登頂，他說：「去年和楊宗樺交手時輸得滿慘，當時以1：6、2：6敗陣下來，今天自己在底線上發揮得很不錯，尤其是反拍打出很多致勝球。」他先前因傷休養兩個多月，這回來台參賽拿下今年首冠，對他來說意義非凡。

「2019年台塑盃國際職業網球錦標賽」明日將由女子賽事接棒，地主由世大運國手「台塑之星」李亞軒領軍，徐竫雯和楊亞依也將力拚將冠軍金盃留在台灣，歡迎喜愛網球的球迷朋友，一同踴躍到臺北市網球中心替選手加油打氣！

楊宗樺李亞軒
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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