世錦賽╱美國蝶王崔索 再奪3面金牌累積6金

2019-07-28 16:02 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美國新生代天王崔索（Caeleb Dressel）27日在世界游泳錦標賽大豐收，在兩小時內進帳三面金牌，本屆賽事已累積七面獎牌、包括六面金牌。

崔索在2017年世錦賽共獲得七面金牌、追平「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的紀錄；他28日還有一個項目要參加，有機會再次追平最多金牌、與打破總獎牌數紀錄。

「2017年時並不容易，這次也一樣，」22歲的崔索說，「我也不希望這是容易達到的成就。」

崔索本屆賽事已累積七面獎牌、包括六面金牌。 美聯社 分享 facebook

崔索27日先在男子50米自由泳出賽，以21秒04創造新大會紀錄、成功衛冕；34分鐘後，他在男子100米蝶泳以49秒66再下一金；最後在男女4x100米自由泳接力，崔索與另三名隊友又以3分19秒40奪金，並打破世界紀錄。

不過，兩小時內三度出賽，確實讓崔索有些疲憊，他在此項接力的成績若拿去與個人100米自由泳相比，只能拿到銅牌。「隊友非常幫忙，」崔索說。

女子項目方面，本屆賽事因病困擾的美國天后萊德琪（Katie Ledecky）總算發威，在800米自由泳以8分13秒58的成績衛冕成功，這是她本屆賽事首金。中國選手王簡嘉禾則游出8分18秒57，名列第六。

「積累經驗，跟大家學習，」王簡嘉禾說，「世界大賽讓我學到國內比賽中學不到的東西，比如戰術、心理素質等等。」

才剛在女子200米仰泳準決賽創造新世界紀錄，美國17歲小將史密斯（Regan Smith）27日在決賽中以2分03秒69奪冠，與自己的世界紀錄只相差0.3秒。