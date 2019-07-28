親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記『喀拉桃山』走到你想桃年輕夢想的實現--中橫獨行#D2
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

世錦賽╱美國蝶王崔索 再奪3面金牌累積6金

2019-07-28 16:02世界日報 體育新聞組╱綜合報導

美國新生代天王崔索（Caeleb Dressel）27日在世界游泳錦標賽大豐收，在兩小時內進帳三面金牌，本屆賽事已累積七面獎牌、包括六面金牌。

崔索在2017年世錦賽共獲得七面金牌、追平「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的紀錄；他28日還有一個項目要參加，有機會再次追平最多金牌、與打破總獎牌數紀錄。

「2017年時並不容易，這次也一樣，」22歲的崔索說，「我也不希望這是容易達到的成就。」

崔索本屆賽事已累積七面獎牌、包括六面金牌。 美聯社
崔索本屆賽事已累積七面獎牌、包括六面金牌。 美聯社
分享

崔索27日先在男子50米自由泳出賽，以21秒04創造新大會紀錄、成功衛冕；34分鐘後，他在男子100米蝶泳以49秒66再下一金；最後在男女4x100米自由泳接力，崔索與另三名隊友又以3分19秒40奪金，並打破世界紀錄。　

不過，兩小時內三度出賽，確實讓崔索有些疲憊，他在此項接力的成績若拿去與個人100米自由泳相比，只能拿到銅牌。「隊友非常幫忙，」崔索說。

女子項目方面，本屆賽事因病困擾的美國天后萊德琪（Katie Ledecky）總算發威，在800米自由泳以8分13秒58的成績衛冕成功，這是她本屆賽事首金。中國選手王簡嘉禾則游出8分18秒57，名列第六。

「積累經驗，跟大家學習，」王簡嘉禾說，「世界大賽讓我學到國內比賽中學不到的東西，比如戰術、心理素質等等。」　

才剛在女子200米仰泳準決賽創造新世界紀錄，美國17歲小將史密斯（Regan Smith）27日在決賽中以2分03秒69奪冠，與自己的世界紀錄只相差0.3秒。

菲爾普斯世錦賽
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

網球／楊宗樺無緣逆轉 台塑盃「銀」恨

2019-07-28 14:56

F1／坐進法拉利 舒馬克之子試駕父親冠軍座騎

2019-07-28 09:44

環法自由車／哥國小將封王在即 近110年最年輕

2019-07-28 08:51

世錦賽╱罕見擲硬幣決定加賽時間 中國猜贏卻游輸了

2019-07-28 16:16

世泳賽／混合自由式接力 美刷新紀錄摘金

2019-07-28 00:00

布拉格網賽／戰術奏效 曾俊將欣爭挑戰賽首冠

2019-07-27 23:14

卡巴迪世界盃 我代表隊獲一銀一銅

2019-07-27 20:07

台灣賽車史新頁 RED BULL RACING F1首登台

2019-07-27 18:32

布拉格網賽／曾俊欣直落二闖決賽 拚挑戰賽首冠

2019-07-27 17:54

身障桌球賽／田曉雯、林姿妤退大陸 勇奪亞錦賽金牌

2019-07-27 17:33

柔道／亞太青少賽台北登場 25國好手角逐冠軍

2019-07-27 16:49

田徑／「黃金右臂」鄭兆村10月戰全運會 徐展元先下戰帖

2019-07-27 10:56

月薪僅36日圓 張星賢成首位奔馳奧運的台灣人

2019-07-27 10:12

世泳賽／俄將朱普柯夫200公尺蛙式破世界紀錄

2019-07-27 01:14

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

世泳賽／美國男女泳將分別刷新世界紀錄

2019-07-26 23:57

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26

滑冰／請辭下台負責？ 冰協秘書長吳奕德不回應

2019-07-26 22:09

跆拳道／出面回應指控 理事長吳兩平：查證屬實就下台

2019-07-26 17:31

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA好像放棄我了！ 林書豪淚灑佈道會

2019-07-27 23:35

穿大陸品牌出席訓練營 林書豪：目前也是自由身

2019-07-27 17:45

中職明星賽／兩軍7轟煙火秀8:8言和 彭政閔MVP

2019-07-27 20:01

台灣賽車史新頁 RED BULL RACING F1首登台

2019-07-27 18:32

NBA／限制威廉森體重？ 鵜鶘總管：他還在發育

2019-07-28 14:16

MLB／沙巴西亞也爆炸 洋基近7戰先發丟52分

2019-07-28 08:44

NBA／新賽季回歸暴龍？ 卡特：球迷希望看到

2019-07-28 11:03

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-27 19:55

NBA／鮑爾小弟選秀前3順位？ 老鷹楊恩：有可能

2019-07-28 15:50

中職明星賽／彭政閔2分砲 暌違15年明星賽開轟

2019-07-27 19:18

NBA／孟洛暫別聯盟 轉戰歐洲聯賽發展

2019-07-28 12:41

NBA／拿昔子弟兵羅伊為例 威廉斯勉布克更上層樓

2019-07-28 11:30

MLB／陳偉殷中繼三局挨兩分砲 馬林魚遭蛇咬

2019-07-28 09:54

NBA／拜師麥克海爾練低位 溜馬透納要再突破

2019-07-28 13:55

NBA／新賽季目標 泰托姆喊話進明星賽拚奪冠

2019-07-28 12:10

中職明星賽／重溫國家隊感覺 彭政閔：我U40的

2019-07-27 20:56

林書豪訓練營賞男球員麻辣鍋 女版澤北榮治獲最佳精神獎

2019-07-27 17:37

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-28 14:00

傳俄豪門球隊相邀？豪：會做全盤考慮

2019-07-28 00:00

U12世界盃／和中華拚分組龍頭 日本15投手待命

2019-07-27 17:26

U12世界盃／日本勝古巴 高橋昇聖想5轟、投完全比賽

2019-07-27 17:11

中職明星賽／開心對決與吳昇峰 彭政閔：他努力很久

2019-07-27 21:15

訓練營結訓 豪小子大開「金」口

2019-07-27 23:58

U12世界盃／讚中華隊能打 古巴火球男最快可飆127公里

2019-07-27 18:35

U12世界盃／江宗駿開轟 中華隊大勝南非獲2連勝

2019-07-27 20:42

中職明星賽／吳昇峰「處女秀」 自評90分

2019-07-27 20:29

NBA／葛里芬沒吸引力？ 招募3人都被打槍

2019-07-28 15:32

MLB／槍擊後48天 紅襪傳奇球星歐提茲終於出院

2019-07-28 07:36

布拉格網賽／曾俊欣直落二闖決賽 拚挑戰賽首冠

2019-07-27 17:54

U12世界盃／抗日搶分組第一 中華隊4投手待命

2019-07-27 21:44

中職明星賽／男子漢的對決！吳昇峰圓夢戰恰恰

2019-07-27 23:54

布拉格網賽／戰術奏效 曾俊將欣爭挑戰賽首冠

2019-07-27 23:14

中職明星賽／真的有棒球神！ 恰恰開轟獲MVP

2019-07-27 23:50

瓊斯盃女籃／父親打過PBA 菲律賓伊麗莎有WNBA夢

2019-07-27 19:18

F1／坐進法拉利 舒馬克之子試駕父親冠軍座騎

2019-07-28 09:44

MLB／雙城換來老將羅莫 運動家補強牛棚左投

2019-07-28 10:22

MLB／生涯首支再見轟 蓋斯頓日浦棒打金布洛爾

2019-07-28 11:34

U12世界盃／ 委國小巨砲連4轟 偶像是卡布雷拉

2019-07-28 13:00

瓊斯盃女籃／籃板大輸紐21個 華格納：防守待磨合

2019-07-27 21:03

瓊斯盃女籃／替補高效率 魏于淳：從零開始

2019-07-27 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top