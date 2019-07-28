F1／坐進法拉利 舒馬克之子試駕父親冠軍座騎

2019-07-28 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



他20歲的兒子米克（Mick Schumacher）繼承衣缽，已經展開職業車手生涯，今天受邀到F1德國站，試駕父親2004年奪下冠軍時的法拉利座騎。 美聯社 分享 facebook

F1傳奇德國車神舒馬克（Michael Schumacher）自2013年發生滑雪事故以來，從未在外公開亮相，不過他20歲的兒子米克（Mick Schumacher）繼承衣缽，已經展開職業車手生涯，今年出征F2賽事的他，受邀到F1德國站，試駕父親2004年奪下冠軍時的法拉利座騎，吸引了不少地主車迷進場，試圖重溫舒馬克昔日風采。

F1這周來到德國的霍根海姆賽道，15年前舒馬克在這裡奪得分站冠軍，最後不但是完成年度車王五連霸，同時也為個人第七座總冠軍。

米克接受邀請前往父親昔日戰場小試身手，他穿上和舒馬克同樣的紅色法拉利車衣，並坐進2004年法拉利冠軍車款，他說在試跑這三圈時，臉上有止不住的笑容，「太棒了，能在這裡開這台車很不可思議，那是我爸的座位，還有過去屬於他的一切，而我能完美地上手，所以更棒了。」

米克接受邀請前往父親昔日戰場小試身手。 美聯社 分享 facebook

追隨父親的腳步踏進賽車界，米克躲不掉「車神之子」的放大鏡，今年他在F2賽季過得掙扎，還沒上過頒獎台，難免有活在舒馬克光環下的壓力。

對此拿過四屆F1冠軍的同胞車手維特爾（Sebastian Vettel）出面抱不平，直言將米克和他父親放在一起相比是不公平的，「時光不同，賽車也變得不同，舒馬克是我們孩提時的大人物，在德國有百分百的知名度，米克現在才剛起步，希望有一天他也能成為德國之光，他是一位很棒的孩子。」