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台灣賽車史新頁 RED BULL RACING F1首登台

2019-07-27 18:32聯合報 記者林宋以情╱即時報導

國內賽車迷有福了，RED BULL與中華民國文化休閒運動協會，明年３月從海外空運F1（一級方程式錦標賽）賽車來台，在台北街頭進行史無前例的「2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN」，也是台灣史上首度能親眼見證時速飆破300公里的震撼時刻。

過往只能藉由電視欣賞F1賽車，ASTON MARTIN RED BULL RACING把F1獨有的魅力帶來寶島，人、車、團隊完整打包，成就台灣史上頭一遭。中華文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽表示，民眾不用透過電視就能親眼看到F1賽車，實在相當難得。

F1今年共21站賽事裡，其中5站選在亞洲如中國大陸、巴林、日本、新加坡以及阿拉伯聯合大公國等地舉行，雖然台灣現今還沒能引進F1賽事，但在泰國、越南等未辦過F1比賽的國家，都曾一睹RED BULL RACING F1 SHOWRUN的身影。對台灣許多嚮往F1的車迷來說，由RED BULL與中華文化休閒運動協會明年所帶來的RED BULL RACING F1 SHOWRUN，將會在台灣賽車史上增添一筆成就，更是車迷近距離接觸F1賽車的絕佳機會，絕不容錯過。

史無前例的RED BULL RACING F1 SHOWRUN預計於明年３月隆重登場台北市街頭，帶給台灣民眾近距離感官刺激，RED BULL與中華文化休閒運動協會將空運ASTON MARTIN RED BULL RACING賽車來台，透過F1賽車手一流的技術，搭配維修團隊完美無缺的默契，打造獨一無二的極限速度盛會，為台灣賽車史邁進重要一步。

F1可說是全世界最具代表性的賽車錦標賽，每個車隊從車子、維修團隊以及車手，都是經過千錘百鍊而成，除了場上飆風競速，車子進站的維修速度，更是車手爭取名次的關鍵因素。今年7月F1英國大獎賽，ASTON MARTIN RED BULL RACING車隊更打破世界紀錄，創下維修站以1.91秒換胎的最快成績。明年舉辦的RED BULL RACING F1 SHOWRUN，除可親眼目睹F1賽車手展現高超賽車技巧外，更有機會看到團隊展現完美的默契表現。

2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN由F1車手帶領F1...
2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN由F1車手帶領F1賽車及維修團隊登台。圖／中華文化休閒運動協會提供
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2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN由F1車手帶領F1...
2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN由F1車手帶領F1賽車及維修團隊登台。圖／中華文化休閒運動協會提供
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中華文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽也親身體驗RED BULL PIT STOP...
中華文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽也親身體驗RED BULL PIT STOP CHALLENGE換胎。圖／中華文化休閒運動協會提供
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