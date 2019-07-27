親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

香港反送中／元朗示威者投擲硬物 防暴警施放催淚彈

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記『品田池有』沒老闆的民宿年輕夢想的實現--中橫獨行#D1
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

身障桌球賽／田曉雯、林姿妤退大陸 勇奪亞錦賽金牌

2019-07-27 17:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

田曉雯（左）、林姿妤（右）拿下亞洲身心障礙桌球錦標賽金牌。圖／殘總提供
田曉雯（左）、林姿妤（右）拿下亞洲身心障礙桌球錦標賽金牌。圖／殘總提供
分享
儘管在去年雅加達亞洲帕拉運動會不敵中國大陸選手「銀」恨，但我國身障桌球好手田曉雯／林姿妤，今天在台中亞洲身心障礙桌球錦標賽金牌戰中與大陸選手范蕾／趙小靜苦戰三點後取勝，為我國進帳本屆賽事首金。

田曉雯／林姿妤這組共有中華、大陸、印度、南韓4隊，採單循環賽制，中華和大陸前兩戰積分相同，關鍵的第三戰一決高下。

首點雙打，田曉雯／林姿妤以8：11、7：11、11：7、11：9、13：11，後來居上逆轉范蕾／趙小靜；次點單打，田曉雯以11：6、7：11、5：11、6：11，不敵老對手趙小靜；關鍵的第三點，林姿妤以7：11、11：5、11：7、7：11、11：9，驚險勝出。

第三點第五局，林姿妤開賽取得5：0優勢，但范蕾展現韌性，林姿妤以10：6取得「金牌點」後，一度被范蕾拉近為10：9，讓比賽氣氛緊張。最後林姿妤發球，雙方來回後，范蕾出現失誤，中華隊驚險取得冠軍。

林姿妤表示，其實大陸的三位選手（其中一位侯春曉沒有在金牌戰出賽）都挺難打的，所以遇到誰就盡力去拚，「打到比分比較接近的時候還是挺緊張的，就跟自己說要放慢，教練也有提醒放慢一下節奏。」

田曉雯25日在個人賽金牌戰輸給趙小靜「銀恨」，今天團體賽第2點還是輸給對方，田曉雯苦笑說：「都沒有打出該有的水準，她們都一直關注我，可能回去要關禁閉，刻苦訓練一下，不過團體賽金牌還是有彌補個人賽銀牌的遺憾。」

田曉雯／林姿妤兩位搭檔一年多，在去年雅加達亞洲帕拉運動會曾合力取得團體銀牌，目標攜手朝2020年東京帕拉林運動會邁進。中華隊教練蔡貴蘭表示，基本上田曉雯／林姿妤以雙打為主，兩人的單打勢均力敵、打法也不一樣，如果能抓到對手的排點，自己技術又夠扎實，未來的路會比較踏實。

除了技術方面，蔡貴蘭認為，球員的心理素質在這次比賽有所成長。她舉例，田曉雯賽前感覺很好，但比賽卻無法發揮，心情難免受到影響，但比賽一定會有狀況，球員要在不穩定的狀況還能獲勝，所以心理上調適、如何去克服狀態，是未來還要學習的，這次亞錦賽也看得出球員慢慢在進步。本屆2019亞洲帕拉桌球錦標賽，中華隊總成績1金2銀2銅。

中華隊桌球
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

布拉格網賽／曾俊欣直落二闖決賽 拚挑戰賽首冠

2019-07-27 17:54

柔道／亞太青少賽台北登場 25國好手角逐冠軍

2019-07-27 16:49

田徑／「黃金右臂」鄭兆村10月戰全運會 徐展元先下戰帖

2019-07-27 10:56

月薪僅36日圓 張星賢成首位奔馳奧運的台灣人

2019-07-27 10:12

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26

滑冰／請辭下台負責？ 冰協秘書長吳奕德不回應

2019-07-26 22:09

跆拳道／出面回應指控 理事長吳兩平：查證屬實就下台

2019-07-26 17:31

影／世界桌球冠軍林昀儒回宜蘭 與林姿妙相見歡

2019-07-26 16:56

網球／陷低潮作出調整 曾俊欣首闖挑戰賽男單8強

2019-07-26 15:49

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23

桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43

游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后不保

2019-07-26 10:25

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:12

冷眼集／都怪阿共陰謀 陸委會自打臉

2019-07-26 01:17

滑冰／配合撤辦主辦權 冰協推稱受隱性國際壓力

2019-07-26 00:39

日本羽賽／小戴晉8強 小天被淘汰

2019-07-26 00:16

東奧／倒數365天 中華目標2金起跳

2019-07-25 23:54

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪

2019-07-27 08:52

NBA／林書豪前戰友獲馬刺提拔 任發展聯盟球隊總管

2019-07-27 11:06

代言合約今年約滿 林書豪腳下鞋款引關注

2019-07-27 14:11

NBA／美國男籃找人 卻無意徵召安東尼

2019-07-27 09:50

MLB／若基特入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框

2019-07-27 07:05

NBA／有意再披快艇戰袍 李文斯頓稱對方也表興趣

2019-07-27 11:35

歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選

2019-07-27 09:27

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-27 15:40

MLB／貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄

2019-07-27 10:40

U12世界盃／陳楷升、黃天賜投打發揮 中華力克古巴

2019-07-26 21:09

MLB／與大都會交易？凱許曼：我只不跟紅襪談生意

2019-07-27 07:59

NBA／坦言不滿意生涯收尾 喬強森表示樂意再戰

2019-07-27 12:03

NBA／加盟記者會 衛少自信搭檔哈登沒問題

2019-07-27 09:52

NBA／與湖人分家 快艇蓋專屬新主場2024年完工

2019-07-27 13:29

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-27 14:00

U12世界盃／阻「紅色閃電」反撲 中華首戰獲勝

2019-07-27 00:49

瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41

NBA／尼克名宿評論籃網未來 不認為會比基德時代成功

2019-07-27 12:36

NBA／哈登積極招募自己 衛少：他非常鍥而不捨

2019-07-27 11:22

傳獲俄羅斯豪門青睞 林書豪：會做最好選擇

2019-07-27 15:50

NBA／快艇新建主場靠近論壇球場 竟惹火尼克老闆

2019-07-27 13:32

NBA／雷納德搭喬治背號巧合 戴維斯配詹皇竟也行得通

2019-07-27 15:18

NBA／富比世最有價值球隊榜 尼克傲視NBA群雄

2019-07-27 14:53

給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

U12世界盃／首戰硬碰古巴 中華派陳楷升先發

2019-07-26 18:06

美景收眼底 2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！

2019-07-27 10:17

中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56

中職明星賽／相差21歲 戴培峰首次彭政閔第19次

2019-07-27 15:39

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

滑冰／請辭下台負責？ 冰協秘書長吳奕德不回應

2019-07-26 22:09

瓊斯盃女籃／打了半場好球 中華白不敵衛冕軍紐西蘭

2019-07-26 18:59

網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26

MLB／今日戰績表 紅襪貝茲3響砲再度痛宰洋基

2019-07-27 14:00

中職／中信兄弟簽下第四位洋投 布瑞特29日報到

2019-07-27 12:38

中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28

中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒

2019-07-27 00:40

MLB／雙城200轟出爐 103場達陣史上最快

2019-07-27 11:31

MLB／為了說服老婆領養小狗 麥尼爾敲三分砲

2019-07-27 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top