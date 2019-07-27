身障桌球賽／田曉雯、林姿妤退大陸 勇奪亞錦賽金牌

2019-07-27 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



田曉雯（左）、林姿妤（右）拿下亞洲身心障礙桌球錦標賽金牌。圖／殘總提供 分享 facebook 儘管在去年雅加達亞洲帕拉運動會不敵中國大陸選手「銀」恨，但我國身障桌球好手田曉雯／林姿妤，今天在台中亞洲身心障礙桌球錦標賽金牌戰中與大陸選手范蕾／趙小靜苦戰三點後取勝，為我國進帳本屆賽事首金。

田曉雯／林姿妤這組共有中華、大陸、印度、南韓4隊，採單循環賽制，中華和大陸前兩戰積分相同，關鍵的第三戰一決高下。

首點雙打，田曉雯／林姿妤以8：11、7：11、11：7、11：9、13：11，後來居上逆轉范蕾／趙小靜；次點單打，田曉雯以11：6、7：11、5：11、6：11，不敵老對手趙小靜；關鍵的第三點，林姿妤以7：11、11：5、11：7、7：11、11：9，驚險勝出。

第三點第五局，林姿妤開賽取得5：0優勢，但范蕾展現韌性，林姿妤以10：6取得「金牌點」後，一度被范蕾拉近為10：9，讓比賽氣氛緊張。最後林姿妤發球，雙方來回後，范蕾出現失誤，中華隊驚險取得冠軍。

林姿妤表示，其實大陸的三位選手（其中一位侯春曉沒有在金牌戰出賽）都挺難打的，所以遇到誰就盡力去拚，「打到比分比較接近的時候還是挺緊張的，就跟自己說要放慢，教練也有提醒放慢一下節奏。」

田曉雯25日在個人賽金牌戰輸給趙小靜「銀恨」，今天團體賽第2點還是輸給對方，田曉雯苦笑說：「都沒有打出該有的水準，她們都一直關注我，可能回去要關禁閉，刻苦訓練一下，不過團體賽金牌還是有彌補個人賽銀牌的遺憾。」

田曉雯／林姿妤兩位搭檔一年多，在去年雅加達亞洲帕拉運動會曾合力取得團體銀牌，目標攜手朝2020年東京帕拉林運動會邁進。中華隊教練蔡貴蘭表示，基本上田曉雯／林姿妤以雙打為主，兩人的單打勢均力敵、打法也不一樣，如果能抓到對手的排點，自己技術又夠扎實，未來的路會比較踏實。

除了技術方面，蔡貴蘭認為，球員的心理素質在這次比賽有所成長。她舉例，田曉雯賽前感覺很好，但比賽卻無法發揮，心情難免受到影響，但比賽一定會有狀況，球員要在不穩定的狀況還能獲勝，所以心理上調適、如何去克服狀態，是未來還要學習的，這次亞錦賽也看得出球員慢慢在進步。本屆2019亞洲帕拉桌球錦標賽，中華隊總成績1金2銀2銅。