柔道／亞太青少賽台北登場 25國好手角逐冠軍

2019-07-27 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019年亞太青少年暨青年柔道錦標賽今天至30日於台北體育館盛大舉行。圖／體育署提供 分享 facebook 2019年亞太青少年暨青年柔道錦標賽今天至30日於台北體育館盛大舉行，今年結合大洋洲國家會員國共同參與，將有25國近400名選手齊聚台北，角逐冠軍頭銜。

我國代表隊本次共派出38名選手參賽，力求在主場創下最佳成績。在青少年組部分，甫獲2019年世界中學生技擊類錦標賽的二位金牌選手將積極備戰，台東體中林崇佑將參加男子55公斤量級的比賽，明德高中蔡筱芸將參加女子70公斤量級比賽。

此外，甫奪2019年世界中學生技擊類錦標賽銀牌的枋寮高中沈奕君，將跨組分別參加青少年女子組44公斤量級與青年女子組48公斤量級比賽；而台東體中林聖凱也將跨組參加青少年男子組與青年男子組90公斤量級，都有希望把金牌留在台灣。

在青年組部分，則由曾經獲得青年奧運團體賽金牌施劉俐伶領軍，以及2018亞洲青年暨青少年柔道錦標賽銅牌袁姵君與亞洲青少年柔道錦標賽2連霸的許王淑卉，都是國內極具潛力，奪牌機會濃厚的優秀選手。

體育署表示，本屆賽事結合大洋洲國家一起辦理，受到亞洲地區各國重視，包括亞洲地區傳統強國日本、南韓、蒙古、哈蕯克，大洋洲國家澳洲、紐西蘭都派出多名精英選手來台，賽事精彩可期，歡迎民眾踴躍進場觀賞。