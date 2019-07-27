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田徑／「黃金右臂」鄭兆村10月戰全運會 徐展元先下戰帖

2019-07-27 10:56聯合報 記者張裕珍╱即時報導

主辦全運會的桃園市政府提前暖身，首隻影片今天上線，出身桃園楊梅、有黃金右臂之稱的...
主辦全運會的桃園市政府提前暖身，首隻影片今天上線，出身桃園楊梅、有黃金右臂之稱的標槍好手鄭兆村（左）將參賽全運會，在影片中與體育主播徐展元（右）PK擲三叉戟、射飛鏢，笑料百出。圖／桃園市政府提供
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距離108年全國運動會開幕不到100天，主辦全運會的桃園市政府提前暖身，力邀多名體育界知名人士到桃園「動滋動」，首隻影片今天上線，出身桃園楊梅、有黃金右臂之稱的標槍好手鄭兆村將參賽全運會，在影片中與體育主播徐展元PK擲三叉戟、射飛鏢，徐不意外被慘電，忍不住吶喊「好想贏鄭兆村」！但也歡迎民眾親臨全運會一睹選手風采，皆免費入場。

首隻「動滋動」影片今天熱騰騰在「桃園事」臉書粉絲頁進行首映，近年在Lamigo桃猿隊專屬電視「Lamigo TV」擔任主播的徐展元，來到楊梅鄭家祠堂道東堂，向鄭兆村發出戰帖，要來挑戰「拋擲」的小遊戲，看誰拋得遠又準，拋擲三叉戟時，鄭兆村笑稱他應該能夠「丟到月球上去」，果然三次試擲都輕鬆贏過徐展元，射飛鏢遊戲也以96分比59分大贏徐展元。

鄭兆村在全大運上一擲成名，有「黃金右臂」美名，更為亞洲男子標槍紀錄保持人，今年5月征戰上海國際田徑總會鑽石聯賽，更以87公尺12的成績摘下銀牌，確定取得2020東京奧運參賽門票，由於全運會是台灣最高水準賽事，也被視為奧運前哨戰，鄭說，他也將參加10月份在桃園舉行的全國運動會，「全力以赴，也希望替家鄉桃園奪牌。」

徐展元說，全國運動會將於10月19日至10月24日在桃園登場，共34項競賽種類，在桃園當地超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場，歡迎全國熱愛運動的朋友們，屆時都能到桃園「進場看比賽，一起挺全運！」

桃園市政府指出，「徐展元X鄭兆村動滋動」影片已在「桃園事」臉書粉絲專頁上線，接下來還有3支影片，超過6位名人會一起推廣全國運動會，想知道還有哪些名人，歡迎持續追蹤「桃園事」粉專。

出身桃園楊梅、有黃金右臂之稱的標槍好手鄭兆村（左）將參賽全運會，在影片中與體育主...
出身桃園楊梅、有黃金右臂之稱的標槍好手鄭兆村（左）將參賽全運會，在影片中與體育主播徐展元（右）PK擲三叉戟、射飛鏢，笑料百出。圖／桃園市政府提供
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鄭兆村全運會田徑
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