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月薪僅36日圓 張星賢成首位奔馳奧運的台灣人

2019-07-27 10:12中央社 台北27日電

上世紀1930年代全球經濟嚴重衰退，社會動盪不安，日本殖民年代擔任倉庫管理員的張星賢，一個月工資只有36日圓，卻成為台灣運動史上，首位參加奧運的台灣人。

從小運動細胞過人的張星賢，踢過足球、打過網球、熱愛棒球，卻以田徑項目踏上奧運舞台。

報系資料照
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歷史鉅變下的台灣選手 張星賢奔馳奧運

1909年出生在台中的張星賢，就讀台中商業學校受日籍體育老師指導，很快在田徑項目嶄露頭角，在選拔賽脫穎而出，代表台灣赴日參加明治神宮體育大會。

張星賢的運動生涯在畢業後走到十字路口，在鐵道部台北工廠擔任倉庫管理員，雖然公司對員工參與體育活動非常熱衷，不過礙於薪水太低，加上缺乏專業教練指導與訓練環境，成績難有效提升。

透過一名早稻田大學畢業的日本田徑選手介紹，加上旅日經商有成的台中仕紳楊肇嘉資助，1930年，張星賢搭乘汽船前往東京，就讀早稻田大學，開啟璀璨的運動生涯。

早大期間，張星賢在良好環境與完整訓練計畫支持下，1932年5月最後一次全日本奧運國手選拔賽中，於男子400公尺名列第4。1932年5月30日，日本讀賣新聞刊出的日本奧運國家隊名單，張星賢赫然在列，成為首位參加奧運的台灣選手。

張星賢首次參加奧運，表現未如預期，在男子400公尺跨欄分組預賽跑出57秒，5名參賽者中名列第4，無緣晉級。400公尺則以51秒衝線，分組排名第5，同樣止於預賽。

張星賢第1次拚奧運草草結束，2年後從早大學畢業，前往滿洲國的南滿洲鐵道株式會社工作，擔任地方科員。直到1945年前，都以滿洲國運動員身分參與賽事。

當時台灣、滿洲國與朝鮮都是日本殖民地，國際奧會不承認滿洲國政權，拒絕滿洲國運動員參加奧運，日本殖民地的運動員只能從地區選拔賽開始，再前往日本參加奧運選拔，最終都代表日本出賽。

1936年張星賢再次前往東京參加奧運選拔賽，也再次披上日本國家隊戰袍，這次他僅參加1600公尺接力，日本隊在分組預賽名列第4，他的奧運旅程就此劃下句點。

二戰結束後，歷經台灣、日本和滿洲國的張星賢曾代表「台灣省」前往上海參加中華民國全運會。熱愛田徑的他培養出楊傳廣和紀政等選手，不過這段國族更迭的生命旅程，卻讓他無法成為1964年東京奧運台灣代表團的教練。熱心推動田徑訓練的張星賢只能問，「很奇怪，為什麼不派我去呢？」

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那時女性還不能參加奧運 林月雲就是不放棄

除了張星賢，台灣第一個拚奧運的女子運動員是林月雲，不過國際奧會（IOC）1928年才逐步開放田徑女子選手參加奧運，名額稀少，女性運動員想參加奧運難度非常大。

出生在彰化的林月雲，是林緝宗與林吳却的三女，家中有10個姊妹與3個兄弟。她的父親曾任彰化建築組合理事，家中經營鳳梨罐頭、味素、爆竹等工廠事業，尚稱富裕。

從小林月雲就展現運動場上的天賦，她也是第一個代表台灣的女子運動員，赴日參加日本統治時期最大型運動賽事「明治神宮體育運動大會」。

當年林月雲在三級跳遠以10公尺96，拿下全日本女子三級跳遠亞軍，一跳成名，並受邀前往日本留學。

可惜的是，林月雲運氣不好，1932年她與好友蕭織搭船前往日本參加奧運國手選拔賽，卻在海上遭遇暴風雨，兩人嚴重暈船，表現大受影響，選拔賽100公尺預賽被刷掉，沒能披上奧運戰袍。

返台後，林月雲在第一回台中州陸上競技會的女子三級跳遠，以11公尺51打破日本全國紀錄，不過礙於當年台中競技場規格，未獲認證，林月雲的成績也不為日本官方承認。

林月雲沒有灰心，赴日留學第2年，轉攻跳遠與80公尺跨欄，為1936年柏林奧運準備。1935年「第8回明治神宮體育大會」，林月雲在兩個項目都以排名第一的成績晉級決賽，可惜最後決賽兩項都獲亞軍。

不過這仍足以讓林月雲進入日本奧運培訓隊，當時她與廣橋百合子、三井美代子等人，在東京準備奧運最終預選賽，沒想到命運弄人，決選前夕，林月雲罹患肺炎。

抱病參賽的林月雲，在拿手80公尺跨欄最終以0.1秒之差，惜敗如同親妹妹般與一手調教的三井美代子，賽後在跑道上，林月雲只能抱著三井痛哭，還大器地安慰好友：「是我自己狀況不好。」

兩度與奧運擦身而過，林月雲仍沒放棄希望，1937年再次入選日本奧運培訓選手，但二戰戰鼓逼近，1940年奧運臨時喊卡，林月雲終其一生，都沒能踏上奧運五輪殿堂。

林月雲自14歲起就馳騁在田徑場上，時代鉅變讓她錯過奧運，不過3次挑戰奧運的艱苦歷程，為日後台灣女性運動員樹立標竿和典範。

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