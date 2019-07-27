游泳世錦賽／俄將朱普柯夫200公尺蛙式破世界紀錄

2019-07-27 01:14 中央社 光州26日綜合外電報導



俄羅斯泳將朱普柯夫。 美聯社 分享 facebook 俄羅斯泳將朱普柯夫（Anton Chupkov）今天在南韓光州世界游泳錦標賽打破男子200公尺蛙式紀錄，游出2分6秒12佳績奪金，較先前世界紀錄快了0秒55。

朱普柯夫在最後幾秒超越後來奪銀的澳洲泳將威爾森（Matthew Wilson），獲得銅牌的是日本泳將渡邊一平。

先前的男子200公尺蛙式世界紀錄是2分6秒67，由渡邊一平2017年1月在東京創下，威爾森在昨天的準決賽追平。

朱普柯夫的2分6秒12佳績是光州世界游泳錦標賽今晚創下的第3項世界紀錄。