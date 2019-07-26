網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國網球「夜市球王」曾俊欣，今天在布拉格男網挑戰賽單打八強賽再度演出逆轉秀，面對大會第11種子的西班牙好手米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles），以 5：7、6：4、6：3搶下晉級門票，明天將與葡萄牙席爾瓦（Frederico Ferreira Silva）爭奪決賽門票。

世界排名428的曾俊欣，本周在布拉格的晉級路十分艱辛，連三場都打滿三盤，辛苦挺進八強後，今天面對曾在今年五月的法國挑戰賽交手過的西班牙好手，曾俊欣在首盤第6局率先遭到破發，次盤曾俊欣在關鍵時刻成功破回發球局，也將盤數扳平。決勝盤曾俊欣在第6局率先突破僵局，最終在2小時22分鐘的三盤大戰中辛苦勝出。

曾俊欣賽後表示，因為有過前次交手經驗，也較熟悉對手打法，「上次交手我在比賽的後半段打法不夠積極，都讓他先取得優勢，這次的比賽中我的打法明顯有變得比較積極，發球也變得穩定許多，在關鍵分處理球時仍可以保持冷靜，這對我來說算是一個很大的進步。」

對於此役首盤又再先讓出，在落後情況下反撲，曾俊欣始終對自己喊話，最終收下勝利果實，「雖然第一盤沒能贏下來，但是我不斷告訴自己只要持續堅持，到最後一定都還有機會，最後才驚險擊敗對手。」

2個月前的法國挑戰賽中有和他交手過，所以對於他的打法比較熟悉，上次交手我在比賽的後半段打法不夠積極，都讓他先取得優勢，這次的比賽中我的打法明顯有變得比較積極，發球也變得穩定許多，往往在關鍵分處理球的時候，我仍然可以保持冷靜，這對於我來說算是一個很大的進步，雖然第一盤沒能贏下來，但是我不斷告訴自己只要持續堅持，到最後一定都還有機會，最後才驚險的以5-7 6-4 6-3 擊敗對手。

第一個挑戰賽的8強賽，遇到來自西班牙的選手，這位選手在2個月前的法國挑戰賽中有和他交手過，所以對於他的打法比較熟悉，上次交手我在比賽的後半段打法不夠積極，都讓他先取得優勢，這次的比賽中我的打法明顯有變得比較積極，發球也變得穩定許多，往往在關鍵分處理球的時候，我仍然可以保持冷靜，這對於我來說算是一個很大的進步，雖然第一盤沒能贏下來，但是我不斷告訴自己只要持續堅持，到最後一定都還有機會，最後才驚險的以5-7 6-4 6-3 擊敗對手。