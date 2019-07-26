跆拳道／出面回應指控 理事長吳兩平：查證屬實就下台

2019-07-26 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華跆拳道協會理事長吳兩平（右）在法律顧問陳柏帆等人陪同下召開記者會。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 近日中華跆拳道協會監事趙安華接連指控跆拳道協會弊端，今天理事長吳兩平親自召開記者會澄清，掛保證表示自己絕對沒有做任何偷雞摸狗的事情，靜待司法調查結果，若違規屬實願意下台負責，他說：「就讓法律來做決定，若有怎樣我自動退出。」

日前趙安華透過媒體爆料跆拳道協會弊端，昨日又自行召開記者會，從指控跆拳道協會讓選手、裁判伙食不佳，出國考察搭頭等艙、安排兩個兒子在協會任職及辦比賽經費核銷弊端，趙安華也在六月底至七月初期間赴士林地檢署控告14案。

今天吳兩平下午親赴體育署召開記者會，而原本要在上午再開記者會爆料的趙安華也現身體育署，表示有查到新事證要投訴政風處，就在跆拳道協會結束記者會下樓，兩派人馬直接槓上，一度互嗆、互相指控對方。

吳兩平在跆協法律顧問陳柏帆等人陪同下召開記者會，針對2018年世跆盟大獎賽、主席盃亞洲區及品勢世錦賽的補助款核銷作業做出說明，「三大賽事的所有補助款之核銷作業，均已向體育署、台北市政府體育局、桃園市政府體育局辦理核銷完璧無誤，也都有附上會計師簽核的報告書。」

在親屬任職協會部分，趙安華出示名片作為佐證，吳兩平回應，兒子有外語專業，出國參賽是擔任翻譯人員，並非是協會專任工作人員，至於出國部分，機票都是自掏腰包且沒有搭頭等艙。

吳兩平表示，絕對會全力配合體育署及地檢署調查，三大賽事的籌辦事項他都沒有介入，沒有從中拿取半毛錢，「自己絕對沒有沒有做任何偷雞摸狗的事，就讓法律來做決定，有怎樣我自動退出。」

針對跆拳道協會近日爭議，體育署競技組組長洪志昌表示，教育部已成立專案小組展開調查，主要針對人事任用、經費支用等部分，「體育署會主動去查，若查證屬實會再做考核，依照法規再做解釋，依情節輕重做出懲處。」!--@IMAGE_6613940_CENTER@-->