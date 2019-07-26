日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



山口茜。 資料照(新華社) 分享 facebook BWF超級750系列賽日本羽球公開賽，我國世界球后戴資穎今天早上於八強賽止步後，加上下午出賽的日本好手山口茜以21：18、21：15擊敗印度女將辛德胡（P. V. Sindhu），將在下周擠下戴資穎，登上球后寶座。

戴資穎上周印尼公開賽在四強賽不敵山口茜後，加上山口茜最終奪冠，讓兩人世界排名積分僅剩下495分差距，由於BWF世界排名積分是採取過去52周賽事中取積分最高的10場計算，戴資穎這次必須至少挺進四強才有增分的機會。

不過今天上午戴資穎在八強賽遭遇加拿大華裔女將李文珊，雙方在苦戰三局後由李文珊以21：15、15：21、22：20取勝，在八強止步的戴資穎也代表世界積分將不會增加。

至於世界排名第二的山口茜，今天八強賽則是對上印度女將辛德胡，在只要贏球挺進四強，就能取代戴資穎球后寶座的情況下，山口茜今天首局在一度最多5分落後的情況下以21：18逆轉勝出，第二局她更是延續贏球氣勢，在局中就一度取得高達6分領先，最終就以21：15取勝，挺進四強。

山口茜在挺進四強後，下周積分將至少增加700分，也代表著她的世界排名將超越戴資穎，坐上球后寶座。