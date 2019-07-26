桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國桌球新星林昀儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 下個月17日才要滿18歲的我國桌球「神童」林昀儒，今天趁著短暫回台的時間受訪，分享自己這段路的心路歷程，而他目前世界排名第16也躍居「一哥」位置，林昀儒坦言這會有壓力，但他認為更困難的是要能維持住。

上周在T2桌球鑽石聯賽接連拍落大陸名將馬龍及樊振東，還在今年阿曼公開賽包辦男單、男雙、混雙3冠，中國及香港公開賽混雙也奪冠，也讓林昀儒成為各國鎖定的對象，尤其桌球強權大陸更將這位台灣新星視為一大威脅和假想敵。

對此林昀儒不改省話本色，僅淡淡的表示，「誰打得好一點就會被研究，只能盡力去克服。」在不滿18歲年紀就闖出名堂，也曾與不少世界前10名的好手交手，林昀儒始終抱著「一場一場來」、「每場比賽都盡自己最大努力」心態去面對。

「盡量只有球跟對手在對面。」談到如何面對各國好手，林昀儒還開起玩笑，「但也可能打一打突然想吃牛排，其實也不是想別的事，還是有可能會分心，但就盡量專注在球場上。」

雖然已經成為桌壇新星，但林昀儒仍謙虛的認為「自己各方面都需要加強」，他說：「世界前50的選手都不好打，這次贏也不代表下次會贏，還是要自己表現好。」