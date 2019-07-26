游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30 中央社 光州26日綜合外電報導



孫楊(中)嗆英國選手史考特(左)。 美聯社 分享 facebook

泰晤士報（The Times）報導指出，英國蛙王比提（Adam Peaty）表示，國際泳總為防止世錦賽頒獎台抗議事件重演所頒的新規定，不會讓他停止為禁藥議題發聲。

2019年游泳世界錦標賽在韓國光州舉辦，曾涉禁藥的中國選手孫楊，21日在男子400公尺自由式拿下金牌，當時獲銀牌的何頓（Mack Horton）拒絕在頒獎台跟孫楊合影。

23日的200公尺自由式，孫楊因立陶宛選手拉普西斯（Danas Rapsys）出發犯規遭取消資格而遞補奪金，和俄羅斯的馬留汀（Martin Malyutin）並列銅牌的史考特（Duncan Scott）也拒絕與孫楊在頒獎台合照，氣得孫楊在頒獎後指著史考特大罵：「你是輸家，而我贏了。」

事件不斷發酵，主管機關國際游泳總會（FINA）為此對澳洲的何頓、英國的史考特、中國的孫楊都發出警告信。

泰晤士報指出，國際泳總在行為準則增加新條款，要求游泳選手「在整個競賽進行過程中，要避免對官方人員、其他競爭對手、隊職員、和（或）觀眾有任何攻擊或不正當的行為」。

奧運蛙式金牌得主比提在禁藥問題上猛烈批評孫楊和國際泳總，他表示，這項作法「毫無意義」，泳將們都應挺身而出。

報導引述比提的話說：「我們是來這裡游泳的，我們不想涉入無法改變任何事的行為條款（的相關討論）。運動員永遠有權享有言論自由，當我們發現有些事情出錯且有作弊行為時，為什麼我們不能發聲？」

3面奧運金牌得主孫楊面臨數項禁藥指控，2014年被檢測出興奮劑陽性反應，遭禁賽3個月，當時他聲稱是為治療心臟問題；國際泳總年初做出裁定，准許孫楊參加這次世錦賽。

世界反禁藥組織（WADA）已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，預定9月舉行聽證，一旦孫楊被裁定違反禁藥規定，恐面臨終生禁賽。