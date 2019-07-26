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日本東奧新野望 令和時代盼創隊史最多金

2019-07-26 11:54中央社 台北26日電

東京將在2020年再度舉辦奧運，這是日皇德仁2019年5月即位後，日本舉辦最重大的國際體壇賽事。地主國早已訂下目標，希望改寫隊史最多金紀錄。

東京曾在1964年舉辦夏季奧運，當時在位的日皇是裕仁。當年因地主之利，日本奪得隊史最多的16面金牌，這項紀錄直到2004雅典奧運才被追平。

舉辦奧運不僅是國力展現，同時也攸關民族顏面。日本奧會（JOC）早早對外喊話，希望總金牌數挺進世界前3。保守估計，日本在東奧至少可拿下20面金牌，狀態理想甚至可上看33金。

日本自1912年第5屆奧運開始參賽，根據日本奧會網站資料，若只計算夏季奧運，隊史共囊括142金、134銀與175銅，全球排名13。日本的3大「金庫」包括柔道、角力與體操，累積共奪102面金牌，占總金牌數7成以上。

柔道與相撲被視為日本國技，其中柔道自1964年東京奧運列入項目後，日本在接下來的12屆奧運（1968年墨西哥城奧運未納柔道、1980年抵制莫斯科奧運）都在柔道摘金，隊史共拿下39面金牌，堪稱日本的奧運頭號金庫。

2004年雅典奧運，日本在柔道14個量級當中，包辦8面金牌，寫下最輝煌的一頁，女子組7個競賽量級席捲5金，幾乎找不到對手。

與相撲類似的角力，同樣是日本拿手的項目，隊史囊括32面金牌，略多於體操的31金。角力與體操皆是日本拚金「野望」所在。

值得一提的是，日本游泳競技在國際舞台同樣擁有強大競爭力，過去最有名的莫過於「蛙王」北島康介，曾3度刷新世界紀錄，拿下3面奧運金牌。日本在游泳項目總計拿下22面金牌，屬於世界游泳強權之一。

日本泳壇近期卻有個壞消息。去年在雅加達—巨港亞運大放異彩，「泳奪」6金、獲選大會MVP的18歲天才少女池江璃花子，今年2月在推特上表示罹患白血病，不得不暫時離開池畔，是否能在奧運前歸隊，還沒有答案。

池江璃花子的際遇令人惋惜，但日本體壇仍不乏璀璨的明日之星，其中最受矚目的就是去年榮登最受日本國民喜愛女子運動員第一名的網球美日混血球后大坂直美

大坂直美的父親是海地裔美國人，媽媽是日本人，3歲移民美國，目前定居在佛羅里達，去年在四大賽的美國公開賽首度登頂，今年如願在澳洲網球公開賽稱后，成為日本網壇史上首位世界球后。

有奪金希望的大坂直美能否代表日本出賽2020東奧仍待觀察，主因之一是日本國籍法不允許雙重國籍，現年21歲的大坂在今年10月16日前須做出抉擇，究竟要代表日本還是以美國籍出賽。

在日本人氣爆炸的大坂直美代言合約接不完，更肩負日人期待，尷尬的是，她若選擇代表日本，恐被美國政府徵收約10億日圓（約新台幣2.8億）的高額稅金。一般認為，大坂直美代表日本出戰奧運的機會較大。

日本網球搶金要看大坂直美，桌球要看張本智和。出生在仙台市的張本，父母都來自中國，2歲開始接觸桌球，國小6年都是各年級的全日冠軍，綽號「怪物」。他在2016年世界青少年桌球錦標賽奪金後，以13歲又163天低齡成為史上最「幼齒」的世青金牌得主。

翌年的世界桌球錦標賽，張本智和更一戰成名，當年未滿14歲，一路過關斬將挺進8強，揚威世界。2018年的全日本桌球錦標賽決賽中，更手刃昔日神童水谷隼登頂，以14歲又6個月的稚齡，成為最年輕的日本桌球之王。

今年僅15歲的張本世界排名高居第4，擠下24歲的名將丹宇孝希與水谷隼，名副其實成了日本一哥。他也被寄予厚望，盼能終結2008年北京奧運以來，桌球男單中國連3金的紀錄，甚至成為日本在奧運桌球項目奪金第一人。

憑著地主之利，日本除了奧運28種核心比賽項目，自辦項目中增設了空手道、棒壘球、滑板、划水與攀岩共5種項目，這些賽事普遍認為也將是日本在東奧奪牌的小金庫。

桌球大坂直美相撲
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