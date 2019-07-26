日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后恐不保

2019-07-26 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴資穎不敵李文珊。 資料照(BADMINTON PHOTO提供) 分享 facebook 我國世界球后戴資穎今天在總獎金75萬美元的BWF超級750系列賽女單八強遭遇加拿大華裔選手李文珊，在首局率先被對手拿下的情況下，戴資穎第二局雖然扳平戰局，但在第三局的拉鋸戰中卻敗下陣來，以15：21、21：15、20：22在八強賽止步。

戴資穎上周在印尼公開賽因過敏引發身體不適，並在四強賽不敵山口茜後，不僅無緣挑戰二連霸，還遭到山口茜追近積分，在這次日本公開賽開打前，雙方僅有495分差距，讓戴資穎本周必須繼續面臨球后保衛戰，且必須要闖進四強賽才會增加積分。

在一路挺進八強賽後，戴資穎今天遭遇世界排名第14名的加拿大李文珊，雖然雙方前七度交手戴資穎拉出一波六連勝優勢，但今天首局賽事卻遭到李文珊一路壓制，以15：21丟掉首局。

第二局戴資穎表現回穩，以21：15扳平戰局後，第三局雙方又陷入激烈拉鋸戰，在一度以6：10落後的情況下，戴資穎拉出一波4：0攻勢追平，隨後雙方互有領先戰至20：20平手後，李文珊卻拿下關鍵兩分以22：20勝出，挺進四強賽。

戴資穎在八強止步後，將無法增加積分，反觀山口茜如能在今天稍晚的八強賽中取勝，將在積分上超越戴資穎。