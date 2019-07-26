親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

吳宗憲月薪7萬多竟刷600多萬！銀行刷卡額度潛規則曝光

5、6月統一發票千萬得在這！麥當勞貼紅彩尋千萬得主

運動筆記從零培養--帶新手上路推坑全攻略每天半小時，輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法
健行筆記『向陽三叉』高原藍寶石阿里山神木群棧道【挑戰玉山前的暖身之旅】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后恐不保

2019-07-26 10:25聯合報 記者劉肇育╱即時報導

戴資穎不敵李文珊。 資料照(BADMINTON PHOTO提供)
戴資穎不敵李文珊。 資料照(BADMINTON PHOTO提供)
分享
我國世界球后戴資穎今天在總獎金75萬美元的BWF超級750系列賽女單八強遭遇加拿大華裔選手李文珊，在首局率先被對手拿下的情況下，戴資穎第二局雖然扳平戰局，但在第三局的拉鋸戰中卻敗下陣來，以15：21、21：15、20：22在八強賽止步。

戴資穎上周在印尼公開賽因過敏引發身體不適，並在四強賽不敵山口茜後，不僅無緣挑戰二連霸，還遭到山口茜追近積分，在這次日本公開賽開打前，雙方僅有495分差距，讓戴資穎本周必須繼續面臨球后保衛戰，且必須要闖進四強賽才會增加積分。

在一路挺進八強賽後，戴資穎今天遭遇世界排名第14名的加拿大李文珊，雖然雙方前七度交手戴資穎拉出一波六連勝優勢，但今天首局賽事卻遭到李文珊一路壓制，以15：21丟掉首局。

第二局戴資穎表現回穩，以21：15扳平戰局後，第三局雙方又陷入激烈拉鋸戰，在一度以6：10落後的情況下，戴資穎拉出一波4：0攻勢追平，隨後雙方互有領先戰至20：20平手後，李文珊卻拿下關鍵兩分以22：20勝出，挺進四強賽。

戴資穎在八強止步後，將無法增加積分，反觀山口茜如能在今天稍晚的八強賽中取勝，將在積分上超越戴資穎。

戴資穎
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

滑冰／配合撤辦主辦權 冰協推稱受隱性國際壓力

2019-07-26 00:39

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:12

冷眼集／都怪阿共陰謀 陸委會自打臉

2019-07-26 01:17

日本羽賽／小戴晉8強 小天被淘汰

2019-07-26 00:16

東奧／倒數365天 中華目標2金起跳

2019-07-25 23:54

滑冰／冰協說法不一 體育署：已成立專案小組

2019-07-25 17:59

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

2019-07-25 17:10

日本奪牌的秘密 久木留毅談奧運金牌最後一哩路

2019-07-25 15:35

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

影／體育署長動怒 滑冰協會記者會說明

2019-07-25 15:17

跆拳道／再開記者會 趙安華：我講的不對趕快去告

2019-07-25 14:52

跆拳道／首度出國 花蓮嘉里國小吳秉揚「跆」回一銀

2019-07-25 14:34

燃燒排球魂！全運會室內排球資格賽今日開打

2019-07-25 13:40

日本羽賽／29分鐘速勝 戴資穎挺進八強賽

2019-07-25 12:50

故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

2019-07-25 12:41

東奧選手村史上最美！三方面海賞東京灣之美

2019-07-25 12:15

東京奧運倒數365天 高俊雄：目標至少兩金

2019-07-25 12:05

滑冰／體育署長動怒 先聽協會解釋、不排除懲處

2019-07-25 11:38

滑冰／賽事被取消成羅生門 葉啟煌教練點出關鍵

2019-07-25 11:12

滑冰／協會官網一度爆流量關閉 將開記者會說明

2019-07-25 10:38

日本羽賽／麟洋配晉16強 盼明年此時也在日本

2019-07-25 00:32

滑冰／主辦權搞烏龍 我滑冰協會主動放棄？

2019-07-25 00:12

游泳世錦賽／又有選手拒絕合照 孫楊怒嗆輸家

2019-07-24 22:07

滑冰／中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44

滑冰／ISU新聞稿駁斥 中華冰協5月建議另擇他地

2019-07-24 21:41

ISU稱是中華冰協也建議改他地 協會方面不回應

2019-07-24 20:57

高球／唯一6字頭 鍾春興松柏嶺賽獨居領先

2019-07-24 20:54

高球／東奧移訓計畫 日本笠間市招待移訓

2019-07-24 19:00

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

2019-07-24 18:00

滑冰／主辦權被拔 體育署：循管道抗議提申復

2019-07-24 17:49

網球／硬地開戰 墨瑞兄弟華盛頓合拍

2019-07-24 16:32

日本羽賽／腰傷好轉 麟洋配退地主闖第二輪

2019-07-24 15:44

滑冰／主辦權遭取消 外交部譴責中國橫蠻行徑

2019-07-24 12:48
看更多

熱門文章

日本羽賽／29分鐘速勝 戴資穎挺進八強賽

2019-07-25 12:50

NBA／再現獨特幽默 雷納德：感謝多倫多餐廳招待

2019-07-25 12:45

NBA／和灰狼新帥無代溝 貝爾：柯爾不會聊Drake

2019-07-25 16:19

NBA／戴維斯鬧「賣我」 柯爾撻伐：勒索球隊

2019-07-25 18:27

MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

2019-07-25 16:31

NBA／ESPN票選現役最佳雷納徳 並看好快艇奪冠

2019-07-25 15:50

NBA／威廉森加入喬丹牌 每年金額史上新秀最高

2019-07-25 14:59

NBA／感謝加索助拳 布萊恩：沒他不會有那兩冠

2019-07-25 16:16

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后恐不保

2019-07-26 10:25

NBA／自告奮勇接馬刺助教 鄧肯知道波總需要援手

2019-07-25 14:15

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

2019-07-25 17:10

瓊斯盃女籃／中華白反將藍隊 錢姐用隱藏版戰術

2019-07-25 21:51

日職／陽岱鋼首打席安打後退場 傳出腰傷下二軍

2019-07-25 20:37

NBA／稱從小就是快艇迷 喬治反遭網友噓爆

2019-07-25 17:34

中職／全壘打王不敵泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-25 19:45

MLB／還沒轉隊 史卓曼告別藍鳥的話先說了

2019-07-25 12:45

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

MLB／傷勢纏身 游擊名將土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

MLB／季後賽希望渺茫 大都會求交易終結者狄亞茲

2019-07-25 17:28

NBA／金塊5年頂薪續留 墨瑞：等不及投進更多球

2019-07-25 12:35

世界盃／美國男籃更新大名單 6名新成員正式入列

2019-07-26 09:50

冷眼集／都怪阿共陰謀 陸委會自打臉

2019-07-26 01:17

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

日本羽賽／小戴晉8強 小天被淘汰

2019-07-26 00:16

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

MLB／席摩曼開季8連敗最慘？這位老虎投手單季21敗

2019-07-25 16:10

中職／曾智偵明星賽這個紀錄 就連彭政閔也破不了

2019-07-25 17:59

MLB／今日戰績表 洋基連勝擠下道奇成全聯盟第一

2019-07-25 14:52

滑冰／配合撤辦主辦權 冰協推稱受隱性國際壓力

2019-07-26 00:39

日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28

中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將

2019-07-26 00:14

影／體育署長動怒 滑冰協會記者會說明

2019-07-25 15:17

MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26

CBL／職業化今年確定破局 待租稅減免通過再推

2019-07-25 15:27

MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52

MLB／貝林格本季驚人 道奇教頭：只有邦茲能比

2019-07-26 09:31

圖／瓊斯盃女籃 中華白85：59勝中華藍

2019-07-25 20:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top