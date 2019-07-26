滑冰賽主辦權被撤／ISU 6月函換香港辦 冰協回覆配合

2019-07-26 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北報導



我舉辦國際花式滑冰賽經驗豐富，圖為去年在台北小巨蛋舉行的四大洲花式滑冰賽的開幕典禮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

冰協秘書長：受「隱性國際壓力」

神隱兩天後，中華滑冰協會昨天下午針對「二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽—台北站」主辦權遭撤換一事出面對外說明，秘書長吳奕德表示雖受到「隱性國際壓力」，但強調協會從未跟國際滑冰總會（ＩＳＵ）提及要放棄主辦權之事。體育署表示已成立專案小組調查。

滑冰協會廿三日最先在官網公告上寫著因「國際情勢」導致被取消主辦賽事，隔天又更新公告，將「國際情勢」撤下，卻在廿四日晚間遭ＩＳＵ在官網上發聲明「打臉」，指出ＩＳＵ在五月底接獲包括台灣在內等來自亞洲會員國訊息，建議把賽事改在亞洲其他地區主辦，ＩＳＵ才決定把原屬於我的主辦權轉給香港，在中國東莞進行比賽。

針對相關問題，滑冰協會一直拖到昨天下午才決定舉行記者會說明，但原訂下午兩點的記者會卻一延再延，延了超過一個半小時才終於開始。

冰協函ISU：或許改地點可能是選項

吳奕德表示，五月ＩＳＵ在官網上公告確定由台北承辦經典賽後，一直耳聞香港協會一直沒放棄爭辦，「為化解ＩＳＵ面臨各方壓力以及與ＩＳＵ保持良好關係，我們除了向ＩＳＵ繼續尋求支持外，也表達『或許改變一個比賽地點可能是個選項』，或許這就被解讀為我們要放棄，但我們從未與ＩＳＵ提議要放棄主辦之事。」

但針對所謂的「隱性的國際壓力」，吳奕德始終不願正面回應，「在這當中我們欠缺考量，申辦過程中一直都有受到壓力，之後會爭取申覆，希望能來個翻盤。」問題是六月廿五日ＩＳＵ轉香港協會要承辦賽事的信給我方協會，徵求我方同意，我方在三天後回覆ＩＳＵ同意配合。

中華滑冰協會副理事長洪明堂（左）與秘書長吳奕德昨天雖舉行記者會，但迅速結束。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

冰協說法不一 體育署專案調查

對於滑冰協會向體育署報告前後說法不一，體育署國際組組長許秀玲説：「針對此次事件，教育部今天（廿五日）已經成立專案小組調查，明天下午會結合外交部、法律專家、中華奧會來詳查滑冰協會是否有刻意隱瞞，也會要求協會做出說明。」許秀玲強調，還是要看最終情節輕重才會做出懲處。