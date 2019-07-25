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跆拳道／再開記者會 趙安華：我講的不對趕快去告

2019-07-25 14:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華跆拳道協會監事趙安華。記者毛琬婷／攝影
中華跆拳道協會監事趙安華。記者毛琬婷／攝影
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針對中華跆拳道協會理事長吳兩平否認涉溢領公費、亞運參訪期間坐頭等艙一事，監事趙安華今天上午再召開記者會，直言吳兩平說謊，並出示相關證據，直呼：「我講的不對，不用保留法律追訴權，趕快去告。」

趙安華表示，吳兩平否認與兩個兒子吳宇泰和吳宇豐在亞運參訪期間坐頭等艙一事，今天他出示通訊軟體對話截圖，並公開跆協內部派系互鬥、貪瀆手法，而他在6月27日至7月4日期間向士林地檢署提出14刑案告發。

趙安華說：「我今天告到士林地檢署，所有內部弊案都是來自他們內部，跆拳道協會所說的互鬥、內鬥，都跟我沒有關係，我是看不過這一些人無法無天，真的是離譜到極點，把選手、教練、裁判踩到地上，對這群貪瀆集團、壞蛋我是看不過去，所以我冒著生命危險也要揭發他們。」

趙安華還表示，跆拳道協會不管報給體育署、報給桃園市體育局，所有的收支結算表、所有的計畫，部分領據都是假的，也遭體育署退回、拒絕核銷，「我講的不對，不用保留法律追訴權，趕快去告。」

針對趙安華的指控，體育署表示，他是把諸多事件合併指控，針對遭退回核銷文件屬於正常程序，任何協會都會有審核未過或未交代完整的部分遭到退回。

另外趙安華也提到2018年亞運培訓隊品勢及對打赴南韓移地訓練，吳宇泰請領10萬美元，副秘書長楊凱又以同樣名義請領2萬美元，當時趙安華曾詢問楊凱這筆2萬美元用途為何？楊凱回答，替理事長吳兩平領錢到機場後就交給吳兩平，如何核銷及使用自己都不知情。

今天楊凱對此回應，這筆經費是國訓隊移地濟州島訓練經費，「適逢我去參加南韓濟州公開賽，故會計請我帶去交給國訓隊，到達南韓後就交給國訓隊了。」

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