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跆拳道／首度出國 花蓮嘉里國小吳秉揚「跆」回一銀

2019-07-25 14:34聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮嘉里國小學童吳秉揚（左），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
花蓮嘉里國小學童吳秉揚（左），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
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花蓮縣嘉里國小5年級學生吳秉揚，參加學校跆拳道隊，學習跆拳道不到一年，日前赴韓國參加金雲龍盃跆拳道公開賽，展現初生之犢不畏虎的膽識，在200多人參賽的色帶組中，一路過關斬將，闖進金牌戰，與中國大陸對手決戰，在驟死賽僅以一分惜敗，摘下銀牌。

吳秉揚的母親是阿美族人，帶有原住民血統的他，體能條件優異，瘦高身形也讓他比同年齡選手更占優勢。這次同時在嘉里國小與花蓮高工執教的顏祥玶教練帶隊出國比賽，吳秉揚也隨隊出征，赴韓國首爾獎忠體育館參賽，是嘉里國小跆拳道成立2年以來，首位代表學校出國比賽的跆拳道選手。

教導主任溫敏宇說，吳秉揚參加的是未晉段的色帶組中的11歲至13歲組，有來自各國不少好手，吳秉揚雖然學跆拳道不到一年，首次出國比賽，但膽氣十足。金牌戰時，與中國大陸對手分數互有領先，雙方打成平手，進入驟死賽，最終雖以一分惜敗，但是秉揚的好表現已讓全校師生同感榮耀。

嘉里國小在校長紀忠呈到任後成立跆拳道隊，發展學校特色也提升運動風氣。紀忠呈表示，選手能出國比賽，除了本身的條件及素質足夠外，更重要的是不間斷的練習，吳秉揚出國比賽摘銀，對於成立還不到兩年的嘉里國小跆拳道隊是一大鼓勵，也成為榜樣，讓其他選手們能有更遠大的目標。

花蓮嘉里國小學童吳秉揚（左3戴口罩者），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里...
花蓮嘉里國小學童吳秉揚（左3戴口罩者），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
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花蓮嘉里國小學童吳秉揚赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
花蓮嘉里國小學童吳秉揚赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
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花蓮嘉里國小學童吳秉揚（穿戴藍色護具者），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉...
花蓮嘉里國小學童吳秉揚（穿戴藍色護具者），赴韓國參加跆拳道比賽，奪下銀牌。圖／嘉里國小提供
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