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東京奧運倒數365天 高俊雄：目標至少兩金

2019-07-25 12:05聯合報 記者劉肇育╱即時報導

國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
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國訓中心在今天舉行東京奧運開幕式倒數365天媒體日，邀請到已奪得奧運門票的男子標槍好手鄭兆村，以及上屆奧運國手陳傑、李智凱、劉威廷等人為活動站台，而體育署署長高俊雄也喊話，將挑戰超越上屆的至少兩金目標。

東京奧運開幕式將在明年7月24日舉行，今天正好是倒數365天，國訓中心在今天舉辦媒體日說明選手訓練與備戰計劃，而我國選手截至目前為止，已有田徑鄭兆村、射擊兩張以及射箭男女滿額六張，總計九張門票，其中射箭唯一確定的人選僅有在世錦賽奪金的雷千瑩，另外五個名額則將透過國內選拔賽遴選。

國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
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體育署署長高俊雄表示，日前總統蔡英文曾表示希望明年東京奧運我國代表團能有超越上屆一金二銅的表現，「這代表我們至少要拿下兩金，而接下來這一年我們除了全力協助選手取得參賽資格外，也會提供最強的後援，今年3月我們的考察團就提前訂了一些後勤飯店，接下來10月也會有以教練團為主的考察團前往日本。」

已經拿下奧運門票的鄭兆村，過去一段時間都在歐洲移訓與參賽，其中包括參加了兩場國際田總鑽石聯賽，與世界列強同場競技，「在比賽中吸取到的一些經驗與技術確實對我有幫助，不過出賽頻繁讓我的訓練量也減少蠻多的，能維持這樣的成績還算可以接受，接下來也還有鑽石賽、世錦賽與全運會要準備。」

國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
國訓中心舉行東京奧運倒數365天媒體日活動。記者劉學聖／攝影
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至於兩屆奧運國手「跨欄王子」陳傑，將在明年挑戰第三度參賽，他透露今年的成績一直維持在一定水準，只要能繼續保持甚至是再拉高，將很有機會再度參賽，「第三次挑戰奧運其實心情很平靜，目前我們已經有九人次取得門票，相信會有更多人繼續獲得參賽權，當然我也會努力達成連三屆參賽的夢想。」

而上屆里約奧運國手劉威廷、李智凱同樣都還在為奧運門票努力，其中近兩年表現越趨穩定的「鞍馬王子」李智凱說：「一年的時間很快就會過去，希望我能在接下來的世錦賽就取得資格，上一屆參賽前我遇到了受傷的狀況，這讓我現在訓練時都格外的小心，也更重視訓練的細節。」

世錦賽李智凱鄭兆村
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