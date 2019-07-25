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日本奪牌的秘密 久木留毅談奧運金牌最後一哩路

2019-07-25 15:35中央社 東京25日專電

距離東京奧運倒數365天，正好是一年。 美聯社
距離東京奧運倒數365天，正好是一年。 美聯社
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「日本蛙王」北島康介擁有美名的背後，同時象徵運動結合科學的成功。2004年雅典奧運，北島奪下100公尺和200公尺蛙式金牌，感動全日本。

2004雅典奧運是日本國立運動科學中心成立後第一次奧運，這屆日本獲得16面金牌，追平1964年東京奧運歷史紀錄。運動與科學密切合作成效首次被外界看見，日本發展運動科學的旅程自此展開。

打破傳統思維 從科學角度協助國手

「我以前是角力選手，曾經在國家隊12年，當時教練不准我喝水。」日本國立運動科學中心（JapanInstitute of Sports Sciences，JISS）所長久木留毅回憶。至今科學已證明，這樣的做法反而會影響運動員的表現。

久木留曾經是國手，之後在筑波大學專攻運動醫學，取得博士學位。現任JISS所長外，也是日本政府運動廳顧問，從專業角度推動日本運動振興與發展。

JISS設立於2001年，目的是希望由基礎提升日本運動的國際競爭力，從運動科學、運動醫學、資訊等角度提供支援的核心機構，並與日本奧委會（JOC）及各運動團體合作，進行運動領域調查研究，將成果提供給選手及教練團隊，並高度參與日本奧運選手培育。

運動科學早在1964年東奧時就已萌芽，不過久木留解釋，JISS成立之前，日本各運動項目訓練中心散落各地，無法進行全面性支援。日本國手在90年代表現低迷，奧運金牌數停留在5面以下，運動界的迫切危機感促使JISS成立。2004年雅典奧運，日本隊交出傑出成績單，讓日人感動又驕傲。

抽象轉化具體數據 運動科學就是一把尺

到底科學在運動領域上扮演什麼樣的角色？久木留解釋，每個教練心目中都有一個理想，就是讓選手做到最理想的表現，科學可以為此提供各項數據，例如體力、跑步能力、跳躍力、舉東西的能力等，選手們透過這些數據可以了解，為提升表現該做哪些事情，要做多少。換句話說，科學就是將抽象的理想化成具體數據的一把尺。

雅典奧運4年後，日本在JISS隔壁開設國家訓練中心（National Training Center，NTC），由於NTC的成立，針對各項運動選手更能提供有效且系統性的支援。

2008北京奧運，日本的獎牌數雖然遠不敵地主中國，但北島康介在JISS支援下又勇奪雙冠。2012倫敦及2016里約奧運，日本隊獎牌數再創新高。久木留表示：「如果沒有選手及運動團隊的努力，當然不會有這樣的成績，不過各種數據也證明，從科學、醫學、資訊角度的協助，確實幫助到他們。」

運動員賽場最佳表現 「像平時一樣」最重要

不同運動項目選手聚集在同一地方進行訓練，彼此會互相觀察並產生良好的效應。久木留舉例，當排球選手開始接受新的科學性協助時，旁邊練習的籃球選手也會想嘗試，手球選手也會產生這樣的想法，促使教練一起討論，讓不同運動的選手連結起來，在JISS這樣的事頻繁出現。

久木留認為，不同運動選手在同一地訓練，可讓選手間產生交流外，也可創造海外參賽時同樣的環境，也就是當地的選手村。他強調，到遙遠地方出賽時如何讓選手發揮最好的表現，「最重要的就是像平時一樣」。

選手一旦入住選手村，會遇到不同領域的選手，旁邊有籃球、排球、游泳、柔道等選手聚在一起，「這就是選手村」，久木留說道。如果選手平時就在JISS或NTC和其他領域運動員常常碰面聊天，到選手村發現環境是和平時一樣，這對選手有很大的意義。

選手最強的後盾 JISS搬到奧運賽場

自2012倫敦奧運開始，JISS歷屆奧運都到當地設立支援中心，將整個JISS的機能從日本直接搬到賽場。在選手村附近租借場地，訓練、吃飯、照護的完整循環可持續完成，讓選手感到像平時一樣。久木留提到，食物非常重要，「即使在海外也吃得到日本料理，這對選手來說意義重大」。

久木留解釋，雖然奧運選手村裡也有完善的餐廳及訓練中心，不過村裡選手人數龐大，村內設施往往擁擠，導致選手無法進行如同平時一樣的訓練。明年東京主辦奧運JISS也不缺席，將在選手村外設立支援中心，選手們也會有效地利用JISS和NTC。

運動道德的價值 態度開放才是解決之道

去年日本體育界爆出多起騷擾醜聞，角力、拳擊、體操等奧運比賽項目也包括在內，引起日本社會討論。

奧運已近在眼前，事件卻接二連三發生，如何克服及杜絕這些問題，日本體育界面臨考驗。談及這些運動界不愛談的話題，久木留不迴避，強調與其封閉，應該要保持開放態度才是解決之道。

他說明，其實問題早在2012年倫敦奧運後就被提出討論，當時文部科學省擬定緊急對策，尤其針對教練指導方式進行意見交流及教育宣導。

為何日本體育界如此黑暗，他提到，正如自己曾經被教練說不准喝水，教練的位階立場比選手高，或許是因為在日本，這樣的觀念根深蒂固所造成的。

久木留進一步解釋，如今選手們已被教育，權利意識也隨著提升，愈來愈多選手為改變自身處境發聲，相關人士也希望保護選手的權利，因此日本為落實運動廉潔，正在建立相關機制。

禁藥也是牽涉運動品格的問題。久木留說，非常注意選手的飲食，為避免異物混入，提供給選手們的餐點須經非常嚴謹的管理。同時也進行運動品格教育，對選手的啟蒙及教導，JISS和JADA（日本反禁藥機構）會一起推動。

運動醫學博士給台灣選手的建議

身為運動醫學博士的他，也大方地分享給台灣選手建議。久木留讀博士班時，研究運動、營養、休養的節奏和時機。他認為只要保持好3項循環，即可提升運動表現。他建議，運動完一定要補充營養，也須要好好休息，身體才能恢復。

他說，「恢復」這樣的概念最近在國際上成為關鍵字，如何讓運動員良好的恢復，愈來愈受到重視。

也就是說，即使有好的訓練，但缺乏營養和休養，也無法得到好的效果。如果沒有良好的恢復，較容易生病或受傷。他提醒，這不只是運動員，一般人也是一樣，「如果沒有睡飽吃飽的話，隔天沒辦法奮鬥，是吧？」

雖然聽起來理所當然，不過將這些「理所當然」從科學、醫學、資訊各方面數據化、視覺化，並提供給選手，這就是他們的本業。明年東奧，JISS的人員也將一如往常，在選手背後默默地支持。

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