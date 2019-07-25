羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

周天成。圖／YONEX提供（資料照） 分享 facebook

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

能給，很開心

採訪台灣羽球一哥周天成，約在他的母校─台北市雙蓮國小。這天，他教羽球校隊的教練和小朋友「棍子暖身操」，增加身體柔軟度，防止運動傷害，擴充身體旋轉空間，揮拍更有力量。他說，比賽有成績，才能回饋，能給學弟妹東西很開心，大約百分之三、四十，不到十八歲的年輕選手因為受傷而退出比賽。

公益，不是做秀

周天成和已逝藝人孫越同為基督徒，「只見公益，不見孫越」默做公益，周天成以孫越為公益典範，也是少數沒有經營FB粉絲頁的運動選手。

周天成在比賽時，如果他遇到教育部和學校就會直接推廣預防運動傷害。他在自己還有影響力的時候就深耕公益，不確定將來退役是否還有影響力。

沒有最好，只有更好

周天成五歲開始接觸羽球， 2018年世界排名第三，台灣第一。周天成一直在找進步的方法，看影片、看比賽，想不出來就繼續想；任何能進步的方式，哪怕只有百分之零點零一的機會，他都會去嘗試，比賽不可能永遠21比0，有失分，就要補，人不是完美的。

PNF、Redcord 翻轉低潮

只是周天成再努力，仍有兩次重大挫敗！2012年沒能參加倫敦奧運，2014年連續輸掉十場國際賽，不是沒力氣，但到底發生什麼事？到底行不行？周天成把這當成上帝給他的功課，努力悔改。

物理治療師高敏珊協助他用治療中樞神經麻痹患者的「PNF本體覺神經肌促進法」讓身體柔軟，用Redcord紅繩懸吊系統喚醒核心肌群，以前100%的力量，如果每次都用20%，五次就用光了，改變策略之後，這次用0.2%，下次用3%，再下次用1%，不浪費體力，表現愈來愈好。

2012年，周天成禱告進入台北公開賽決賽，結果進了。2013年，他在印度比賽完才開盲腸炎，如果再晚，可能引發致命的腹膜炎，結果平安。多次屬靈，2013年周天成受洗歸主。信仰，讓周天成面對征戰國際的比賽壓力。

2015年在小巨蛋的台北公開賽，周天成對上當時世界排名第一的中國選手林丹，現場坐滿上萬名觀眾。上場前，他一樣禱告，但心態轉換成「不是觀眾來幫我，而是我幫觀眾，我傳福音給他們，當我把我所有的一切都打出來，就算輸了也沒有關係，至少讓觀眾看到精彩比賽，看到我是為耶穌而戰。」賽末點，周天成是打敗林丹的台灣第一人，全場觀眾沸騰感動，他跪地謝主，真的辦到了。

信仰，學會謙遜

周天成的手機有三款聖經APP（中文、中英對照、有聲版），有空就讀，也練英文。信仰，讓周天成抑制驕傲。

2018年亞運，周天成輸給地主選手印尼的克里斯提（Jonatan Christie），拿下銀牌，仍是中華隊史上的最佳紀錄。他說，之前就遇過小他八歲的克里斯提，當時他很驕傲的對克里斯提說，「我在我這個level等你」。

以前的周天成很在乎面子，不可能和對手溝通，他說，如果輸了，下次直接打敗對手就可以，幹嘛要溝通？！現在的周天成會主動讚賞克里斯提，「你打得很好，已經超越我了，換我追趕你。」他把「厚臉皮」當成倒空自己、謙遜內省的行動。

羽球好手周天成。圖／104提供 分享 facebook

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