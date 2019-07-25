滑冰／花滑經典賽主辦權搞烏龍 我滑冰協會主動放棄？

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽原訂10月30日在台北小巨蛋舉行，但國際滑冰聯盟（ISU）來函，表示因「目前國際情勢」，我國不適合辦理滑冰賽事，臨時撤銷台灣主辦權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽原訂十月在台北舉辦，中華民國滑冰協會前天緊急公告，主辦權遭國際滑冰總會（ＩＳＵ）取消，但ＩＳＵ昨發出新聞稿表示，中華冰協在五月同意並建議另擇他地舉辦比賽，雙方各說各話。

台灣今年首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，中華滑冰協會前天公告，接獲ＩＳＵ來信告知，以國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽為由，將比賽改由香港協會主辦，照原定日期在中國東莞舉行。

此消息引來包括行政院、外交部等大力譴責，批評中國打壓介入；但ＩＳＵ昨天發出新聞稿澄清，去年三月決定「中華台北」提出的日期更為合適，由台北取得主辦權，而今年五月底收到包括中華滑冰協會在內的數個會員國的意見，希望活動改由其他亞洲國家主辦。

根據ＩＳＵ的說法，這項比賽在中華滑冰協會的同意下，決定由香港主辦。

對於中華滑冰協會疑鬧烏龍，恐主動放棄主辦權，還把責任推到對岸打壓，外交部表示，立場與體育署一致，強調外交部昨天上午的聲明是根據當時體育署提供資料撰擬。

外交部表示，考量體育署為本案主政機關，若有新情資，適合由主政機關體育署對外進一步說明。外交部的立場是充分配合其他部會的需要，積極協助並捍衛我國人及民間團體參與國際活動及主辦國際賽事的權益，此基本原則不變。