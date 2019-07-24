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游泳世錦賽／又有選手拒絕合照 中國泳將孫楊怒嗆輸家

2019-07-24 22:07中央社 倫敦24日綜合外電報導

孫楊(中)嗆英國選手史考特(左)。 美聯社
孫楊(中)嗆英國選手史考特(左)。 美聯社
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繼澳洲選手何頓後，英國泳將史考特昨天在南韓光州世界游泳錦標賽奪下銅牌，並拒絕與疑似使用禁藥的中國泳將孫楊在頒獎台合照。奪金的孫楊當場失去風度，怒嗆對方是「輸家」。

昨天的200公尺自由式決賽，由於立陶宛選手拉普西斯（Danas Rapsys）出發犯規遭取消資格，金牌轉而落在孫楊手上，日本的松元克央獲銀牌，史考特（Duncan Scott）和俄羅斯的馬留汀（Martin Malyutin）同獲銅牌。

在頒獎典禮上，史考特向所有得獎選手道賀，卻獨漏孫楊，之後更拒絕跟孫楊在團體照中同框，離開頒獎台時也刻意與他保持距離。過程中，史考特未有強烈動作或表情。

然而，孫楊卻反應激烈，不僅在頒獎台上公然大動作手指向史考特開嗆，離場時還當面嘲諷史考特說：「你是輸家，我是贏家！」

澳洲泳將何頓（Mack Horton）21日奪得世界游泳錦標賽400公尺自由式銀牌，當時他也拒絕與奪金的孫楊合照。

擁有3面奧林匹克金牌的孫楊面臨數項禁藥指控，2014年被檢測出興奮劑陽性反應，當時遭禁賽3個月，但他宣稱是為治療心臟問題。國際游泳總會（FINA）年初做出裁定，准許孫楊參加光州世錦賽

不過，世界反禁藥組織（WADA）已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，預定9月舉行聽審。一旦孫楊被裁定違反禁藥規定，他可能面臨終生禁賽。而舉世矚目的東京奧運一年後就要登場了。

儘管史考特不願就自己在頒獎典禮上的行為對媒體多做說明，但一些運動員已公開表示支持他。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國泳將比提（Adam Peaty）認為史考特的作法「完全正確」，倒是孫楊必須思考自己在泳壇的角色。

「現在他（孫楊）該問問自己，當人們紛紛噓他時，是否真的還要待在體壇。」

比提認為運動員有權公開表示意見，他說：「我認為身為運動員最重要的一件事，就是你擁有發語權。史考特發聲了，觀眾也是。如果泳迷們不想看見孫楊，我不知道他為何還在這裡。」

衛報報導提到，現場觀眾對史考特拒絕合照的作為反應不一，有中國觀眾咆嘯、嘲諷史考特，其他一些人則歡呼表示肯定。

孫楊則聲稱：「我的勝利是自己努力掙來的。我持續戰鬥。當我位居第2名時，我沒有放棄。」

史考特世錦賽
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