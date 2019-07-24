高球／東奧移訓計畫 日本笠間市招待移訓

2019-07-24 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華民國高爾夫協會與日本茨城縣笠間市、宍戶國際高爾夫俱樂部簽署東奧移訓三方同意書。圖／中華高協提供 分享 facebook 為2020東京奧運備戰，中華民國高爾夫協會24日與日本茨城縣笠間市、宍（音同肉）戶國際高爾夫俱樂部簽署三方同意書，將招待我國奧運選手赴日笠間市移訓食宿，並提供最佳訓練環境。

以2020東京奧運為交流契機，中華高協理事長王政松、日本茨城縣笠間市市長山口伸樹以及宍戶國際高爾夫俱樂部總裁兼首席執行官多田野敬，三方簽署同意書，奧會秘書長沈依婷，教育部體育署副署長王水文等人皆出席。

高協理事長王政松表示，訓練俱樂部距東奧比賽場地約一小時車程，「對我國選手而言是最好的訓練基地，等奧運選手最後參賽確定，笠間市將提供經費，讓選手移訓無後顧之憂。」我高球選手目前潘政琮、徐薇淩出征東奧最有望。

笠間市市長2017年3月就曾拜會前中華高協理事長許典雅，提出東奧移訓想法，並就台灣及笠間市的青少年選手間的交流提出構想，兩年間中華高協也多次拜會笠間市，就雙方體育、文化、觀光層面進行交流，今日三方達成協議。