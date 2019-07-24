日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

2019-07-24 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成。圖／YONEX提供（資料照） 分享 facebook 帶著印尼公開賽冠軍轉戰東京，剛創台灣羽球新頁的我國「一哥」周天成，今天在日本公開賽碰南韓李東根延續勝場，以21：17、21：12順利晉級，和「世界球后」戴資穎分別站上第二輪。

印尼公開賽是BWF超級1000分大賽，小天周日剛在91分鐘史詩大戰摘下生涯第一個超級1000分系列賽冠軍，成台將男單第一人，積分大進補後東京奧運積分排名也衝上第2位，僅次於印尼喬納坦（Jonatan Christie）。

轉戰日本公開賽，小天今天碰世界排名29的李東根，延續過往4勝2敗對戰優勢，首局雖一度1：6落後，馬上連拿5分追平，之後就沒再嘗過落後滋味，以21：17先下一城。

第二局小天也先以3：7落後，但回敬10：0反超，最終就以21：12拿下勝利。小天下戰要碰世界排名27的丹麥好手約根森（Jan Ø. Jørgensen）。

有趣的是，日本公開賽後緊接著是BWF超級500分的泰國公開賽，小天首輪又是抽到李東根。

日本公開賽屬BWF超級750系列賽，第一輪賽程分兩天進行，昨天首日比賽台將4組人馬只有「世界球后」戴資穎晉級；今天同樣有4組台將挑戰晉級，壓軸的小天登場前，「羽球王子」王子維和丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）苦戰81分鐘以21：19、14：21、20：22遭逆轉，唯一混雙代表盧敬堯／李佳馨以15：21、13：21不敵排第2種子的大陸組合王懿律／黃東萍，只有男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以21：16、21：15拍下地主組合井上拓斗／金子祐樹，成唯一晉級16強的雙打組合。