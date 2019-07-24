網球／硬地開戰 墨瑞兄弟華盛頓合拍

2019-07-24 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



墨瑞。 路透 分享 facebook 臀部手術回歸的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）先從雙打復出，草地賽季獲得不錯成績，硬地賽程他還找來哥哥助拳，下周華盛頓公開賽將和排名曾登男雙「世界球王」的哥哥傑米（Jamie Murray）合作，挑戰男雙連霸。

33歲的傑米比弟弟大1歲，兄弟倆各自在雙打和單打獲得璀璨成績，去年華盛頓公開賽，傑米就和巴西搭檔蘇雷斯（Bruno Soares）打下雙打金盃；墨瑞兄弟2015年台維斯盃也曾率英國隊打下冠軍，如今確定在墨瑞復出的第4站聯手。

華盛頓公開賽經理艾因（Mark Ein）表示，大會接獲消息，得知墨瑞很希望回到華盛頓參賽，以及和哥哥搭檔參加雙打，這正好和大會有意提升雙打關注度的想法結合，「這對賽會簡直太棒了，對球迷來說也提升娛樂價值，所以我們很高興他想再來參賽。」

墨瑞草地賽季復出打了3站，包括溫布頓，但搭檔都不是哥哥，直到硬地兩人才合拍。墨瑞去年也曾參加華盛頓公開賽，不過16強賽打到當地時間凌晨3點02分才迎接勝利，之後在8強賽退賽，並認為賽程安排不合理。

他今年曾在社群平台提到，華盛頓公開賽總監歐布萊恩（Keely OBrien）認為他身為全球指標球員，不該輕易放棄，這番言論讓他可能不會重返華盛頓，最後仍改變心意。