日本羽賽／腰傷好轉 麟洋配退地主闖第二輪

2019-07-24 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王齊麟（左）和李洋日本公開賽闖過第一關。記者曾思儒／攝影（資料照） 分享 facebook

美國公開賽傷到腰部，迫使我國男雙好手王齊麟決賽退賽，所幸經一周多休養狀況好轉，今天和搭檔李洋以直落2拍下地主組合井上拓斗／金子祐樹，晉級日本公開賽第2輪。

日本公開賽屬BWF超級750系列賽，緊接著超級1000系列的印尼公開賽登場；「麟洋配」美國公開賽居銀後就轉戰印尼，但王齊麟腰傷影響身手，男雙首輪出局、同天進行的混雙第一局沒打完就退賽，之後先返回台灣治療休養才再啟程東京。

今天在東京奧運新建的武藏野之森綜合體育廣場對抗世界排名19的地主組合，世界排名14的「麟洋配」在15：15時連拿4分拉開差距，以21：16先下一城，第二局則是7：7後就一路領先，以21：15收下比賽勝利。

王齊麟表示，腰傷已有好轉，今天打法雖偏向保守，不過動作已經可以做完整，「我今天有試著多出力一些，感覺還不錯，希望明天能更好，角度更大。」兩人將挑戰世界排名第3的地主組合嘉村健士／園田啟悟搶8強門票。

「麟洋配」登場前，男單「羽球王子」王子維和丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）苦戰81分鐘以21：19、14：21、20：22遭逆轉，使「麟洋配」成昨天「世界球后」戴資穎奪勝後，第2組晉級的台將。

今天第3組出賽的台將混雙組合盧敬堯／李佳馨，首輪遇排第2種子的大陸組合王懿律／黃東萍沒能突破，以15：21、13：21吞敗，最後奪勝希望就看「一哥」周天成。

小天剛在印尼打下男單金盃，成我國首位在超級1000分系列奪冠的男單選手，轉戰日本首戰將碰世界排名29的南韓李東根。