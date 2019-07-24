日本羽賽／連兩站不敵丹麥好手 王子維首輪止步

2019-07-24 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



王子維連續兩站都在首輪止步。 聯合報系資料照 分享 facebook

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，我國昨天在世界球后戴資穎率先突破女單首輪後，今天輪到兩名男單好手接續登場，率先出賽的王子維面對丹麥基姆奇（Rasmus Gemke），雙方在苦戰三局81分鐘後，王子維以21：19、14：21、20：22遭到逆轉，於首輪止步。

王子維上周在超級1000系列的印尼羽球公開賽，於男單首輪不敵丹麥維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），這次轉戰日本又在首輪碰上世界排名第26名、同樣來自丹麥的基姆奇，這也是雙方生涯首次碰頭。

在首局賽事中，王子維在3：3後打出一波4：0的攻勢後拉開差距，且在一路領先的情況下以21：19率先搶下首局：第二局王子維雖然在局中一度追到12：12平手，不過隨後卻被對手連拿8分，以21：14遭扳平。

決勝局，雙方在比賽前段一路拉鋸，雖然王子維局中一度取得5分領先，但又被基姆奇三度追平，且還在20：20時連丟兩分，遭對手以22：20逆轉擊敗，連續兩站都在首輪止步。

而今天下午我國男單一哥周天成也將在首輪登場，要碰上南韓選手李東根，雙方生涯前6度交手周天成拿下4勝2敗優勢，兩人最近一次交手是在蘇迪曼盃，當時周天成以直落二勝出，且上周周天成剛在印尼羽球公開賽中，成為我國史上首位在超級1000系列賽奪冠的男單選手，如周天成在首輪取勝，將有可能連續兩周碰上中國大陸好手林丹。