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跆拳道／遭爆侵佔公費 跆協：將保留法律追訴權

2019-07-24 09:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華民國跆拳道協會遭到媒體爆料，不僅理事長吳兩平挪用公費讓培訓隊出國比賽如同「家庭旅遊」，上任至今幾名高階幹部也出現類似狀況，跆拳道協會在今天表示，由於調查已進入司法程序不方便透露太多，但將會保留對於控訴者監事趙安華的法律追訴權。

跆協監事趙安華向媒體爆料，理事長吳兩平上任10個月來，不僅違反國體法安排兩名兒子在國際組與秘書組任職，還涉嫌溢領公費，侵占協會和國訓中心公費逾600萬元，且亞運參訪期間還搭乘頭等艙，讓培訓隊出國比賽和移訓猶如「家庭旅遊」。

另外，爆料中還指稱，協會不僅帳務透支上千萬還涉嫌報假帳，對於選手出國的照顧也不周全，引發選手教練怨聲載道。

對於趙安華已向士林地檢署提出刑案告發，跆拳道協會表示，過去一段時間已前往警局進行筆錄，且將保留對於趙安華不實指控的法律追訴權，「監事確實有對於協會財務查帳的權利，我們也尊重趙監事的做法，不過在這些指控中有很多是斷章取義、子虛烏有，我們將會對其保留法律追訴權。」

跆協內部人士指出，理事長吳兩平在協會有放置了一筆400萬的個人資產，包括自己與家人出國搭機都是由這筆費用支出，並無所謂挪用公費形成「家庭旅遊」的狀況，且各協會理事長因不屬於代表隊成員，出國本來就必須自行負擔費用，無法向相關部門核銷，不過週刊也報導稱吳兩平這筆400萬遲遲未入帳。

對於體育署行文要求跆協針對尚未核銷的年度預算進行解釋，協會也強調已經在規定時限內回文給體育署，「理事長與新的協會上任後對於一些行政程序處理可能還不夠熟悉，才會導致了這一次的紛爭，至於外界的指控就靜待司法調查。」

跆拳道亞運
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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