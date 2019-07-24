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東奧倒數一年 體育署盼突破里約奧運1金成績

2019-07-24 15:44中央社 台北24日電

本屆世大運奪牌選手，也是東京奧運奪牌重點！ 截圖自蘇貞昌官方粉絲團
本屆世大運奪牌選手，也是東京奧運奪牌重點！ 截圖自蘇貞昌官方粉絲團
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隨著東京奧運倒數只剩一年，奧運氣氛也越來越濃厚，體育署以上屆里約奧運的1金、2銅為基礎，希望能突破1金，甚至改寫台灣在奧運隊史的最佳紀錄。

目前台灣僅有9人取得奧運參賽門票，除反曲弓射箭男、女均取得各3席滿額入場券外，另外射擊女將田家榛、吳佳穎也雙雙取得參賽權，亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，也已跨越明年東奧的參賽門檻。

上屆里約奧運，中華代表團共計派出58名選手，參與18種運動項目。體育署競技組組長洪志昌坦言，若扣除棒、壘球等團隊項目，明年的東京奧運希望參賽人數可以突破上屆。

台灣在奧運的最佳參賽成績，是2004年雅典奧運所寫下的2金、2銀、1銅，當年靠著跆拳道女將陳詩欣與「戰神」朱木炎包攬雙金，不僅首度突破奧運隊史的「零金障礙」，還寫下難以超越的隊史記錄。

近年台灣累積的體育能量，在世界輪番爆發，包括舉重女將郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱，以及世界球后戴資穎、周天成等等，都是明年奧運的奪牌希望。

除了民眾耳熟能詳的運動明星外，拳擊好手林郁婷與陳念琴，還有荷蘭射箭世錦賽奪得雙金的反曲弓女將、空手道選手文姿云等，都是明年東京奧運潛在的奪牌希望。

為提供選手更好的後勤服務，體育署提出「客制化」服務，洪志昌解釋：「只要教練團提出需求，我們都會全力配合、服務無上限。」他也透露，今年度光是菁英運動選手培訓經費，就高達近新台幣1億6000萬。

洪志昌舉例，今年射箭世錦賽在荷蘭舉辦，教練團提出有租車需求，代表隊就在荷蘭當地租賃一台小巴，負責接駁選手往返比賽場地與飯店，而這次世錦賽台灣也拿下了3金、1銅，締造隊史最佳成績。

對於東京奧運進入最後一年倒數，洪志昌則表示，現階段目標，仍是各單項衝刺爭取門票，至於已取得參賽權的項目與運動員，則要審慎安排接下來的參賽計畫，「有些項目雖已取得奧運參賽權，但重要的國際賽可累積選手比賽經驗，對於提升臨場抗壓也有幫助。」

世錦賽里約奧運郭婞淳
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