網球／硬地賽程超過半年負擔大 汀恩有怨言

2019-07-23 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）本周轉戰德國漢堡公開賽，他近日針對ATP賽事安排提出建言，認為ATP應當讓紅土、硬地賽事分配平均，尤其目前超過半年都在硬地拚戰，對球員身體負擔很大。

世界第四的汀恩，本周回到最擅長的紅土賽場，名列漢堡公開賽頭號種子，在溫網一輪遊後力圖振作。他溫網首輪就爆冷敗給美國重砲手奎利（Sam Querrey），接受訪問時不忘自嘲，「近六周我只打了一場比賽，很開心能重新開始。希望接下來幾周能夠多打幾場。」

汀恩漢堡站男單首輪直落二六比三、七比六（三）輕取烏拉圭選手奎瓦斯（Pablo Cuevas），不過賽後忍不住談到，認為ATP應該增加紅土賽事。

年僅25歲的汀恩指出，每年硬地比賽羅傑斯盃就開始，今年羅傑斯盃將在8月3日登場，緊接著美網開打，硬地賽程一路打到隔年2月，「多數球員甚至直到4月才開始回到紅土，等於超過半年在硬地拚戰，我不認為這對球員是好事。」

汀恩不是唯一一位反映硬地賽事過多的球星，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），去年澳網因膝傷傷退，當時就抗議太多硬地比賽，導致球員傷勢頻傳，盼ATP能為球員後半生著想。