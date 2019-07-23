中國泳將疑用禁藥澳洲選手拒合照 北京官媒痛批

2019-07-23 22:23 中央社 上海23日綜合外電報導



疑用禁藥的中國泳將孫楊21日贏得2019年世界游泳錦標賽男子400公尺自由式金牌，但奪銀的澳洲泳將何頓拒絕跟孫楊在頒獎台合照，中國各大官媒因此痛批何頓「傲慢」且「無禮」。

由於孫楊禁藥爭議纏身，何頓（Mack Horton）拿下銀牌後，拒絕與孫楊在頒獎台合照，中國國營英文報紙「中國日報」（China Daily）報導批評何頓，內文寫「他的荒誕行徑羞辱了自己」。

中國日報的報導指出：「很顯然，這種舉動相當無禮，並欠缺最基本的風度，不跟孫楊同台並非表達抗議，而是侮辱。」

中國共產黨的喉舌「人民日報」（People's Daily）批評何頓「言行誇張且傲慢」，並在新浪微博（Weibo）帳號貼文說：「（這種）行為冒犯到對手、國際游泳總會（FINA）、比賽規則與道德」。

中國中央電視台（CCTV）則稱何頓是「小丑」。

微博的用戶也相當尖酸刻薄，一名網友說：「好好伺候何頓」，還有網友罵何頓是「人渣」。

FINA允許孫楊參加本屆世界游泳錦標賽，但世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）則針對FINA的決定，向體育仲裁法庭（Court of Arbitrationfor Sport）提起上訴。

2014年的藥檢呈陽性反應後，孫楊曾被禁賽3個月，但他宣稱是為心臟問題使用的。國際游泳總會外流的禁藥小組報告指出，去年檢測人員造訪時，孫楊用槌子砸碎血液樣本。

美國泳將格雷沃斯（Matt Grevers）表示，許多選手「不信任」孫楊。世界紀錄保持人金恩（Lilly King）也說，何頓拒絕與孫楊在頒獎台上合照，獲得各國運動員「如雷掌聲」。