無預警！亞洲國際花式滑冰經典賽 台灣主辦權被取消

2019-07-23 20:52 中央社 台北23日電



原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，沒想到昨（22日）晚9時國際滑冰總會（ISU）臨時通知，取消台灣的主辦權。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，沒想到昨晚9時國際滑冰總會（ISU）臨時通知，取消台灣的主辦權。

台灣過去多次舉辦四大洲花式滑冰錦標賽，對於舉辦類似比賽並不陌生，今年則是首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，沒想到ISU臨時一封來函，竟莫名撤銷台灣的主辦權。

中華民國滑冰協會今天在官網上發布緊急公告，表示協會昨晚9時收到ISU來函，其中提到因國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事，因此ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦的亞洲經典賽。

ISU理事會決議，亞洲國際花式滑冰經典賽台北站取消後，改由香港協會接手舉辦，比賽日期維持在10月30日至11月3日，而比賽地點則改到中國東莞舉行。

中華滑冰協會晚間瀰漫一股低氣壓，工作人員低調不願多談，僅表示一切就依照協會官網上公布消息為準，對於籌備進度等相關問題，則表示一切依照進度在執行，目前他們忙著處理後續事宜。

這不是近來台灣首次主辦國際賽事「被取消」，原訂今年8月在台中舉辦的東亞青年運動會，去年就曾遭中國打壓後被撤銷主辦權。