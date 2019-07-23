桌球／身障亞錦賽台中開幕 地主拚前進東京帕運

2019-07-23 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽首度落腳台灣，今天起在台中靜宜大學體育館展開一連5天賽事，賽事積分攸關2020年東京帕拉林匹克運動會（簡稱東京帕運），除了地主中華隊要在自家展現實力，亞洲好手也齊聚台中一較高下。

這次共有19個國家或地區，277名選手、116位職員與35位國際裁判參與，國際桌球總會（ITTF）帕拉桌球（Para Table Tennis）經理佩瑞茲（Pablo Perez）認為，台灣這次軟、硬體都很到位，難得可以看到那麼多隊伍與會，參賽選手數量就是對台中之前籌辦賽事與服務感到滿意的成果展現。

目前台灣在國際桌總登錄的身障選手已超過百人，具備國際資格台灣籍分級師則接近10位，這次亞洲身障桌球錦標賽裁判也特別與中華桌球協會合作。佩瑞茲認為，身障運動發展跟單項運動協會合作是未來國際趨勢，台灣身障桌球運動可算是發展蓬勃，有潛力辦更好、更大型的賽事。

台中市副市長楊瓊瓔今天出席開幕活動時表示，2019年是臺中最熱鬧的一年，不僅有花博、全國原住民族運動會，還有盛大的亞洲身心障礙桌球錦標賽，希望藉由這樣愛無國界的運動賽事，讓世界各國看見台中之美。