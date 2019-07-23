日本羽賽／球后保衛戰 戴資穎直落二開紅盤

2019-07-23 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



戴資穎直落二輕取華裔美籍張蓓雯，挺進次輪。 美聯社 分享 facebook

印尼羽賽四強落馬，「世界球后」戴資穎本周再征戰超級750系列日本公開賽，同時也是球后保衛戰，23日女單首輪，戴資穎以31分鐘，21：17、21：19直落二輕取華裔美籍張蓓雯，挺進次輪。

戴資穎上周印尼羽賽因身體出現不適，四強賽不敵日本名將山口茜，無緣爭冠，四強積分8400分將取代香港賽的6420分，戴資穎本周將升至92625分。不過印尼賽冠軍山口茜獲12000分大進補，本周升至92130分，緊追在戴資穎之後。

本周轉戰日本東京拚戰總獎金75萬美元的日本羽賽，戴資穎2012年唯一一次在此地封后，去年次輪不敵大陸陳曉欣，2017年則在開打前夕宣布因傷退賽。

23日開賽小戴維持領先，10：14後再拉出一波小高潮，連下4分，21：17先下首局。次局張蓓雯三度超前比分，不過戴資穎處變不驚，9：10連拿7分擴大領先，儘管張蓓雯局末追到19平，關鍵時刻球后直取兩分，順利開紅盤，次輪將迎戰印尼東宗(Gregoria Mariska Tunjung)。

同時開打的男雙盧敬堯／楊博涵，則兩局10：21、13：21不敵印尼法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），稍後晚間還有女雙許雅晴／胡綾芳出戰大陸女雙董文靜／馮雪穎。

而日本賽首日就傳爆冷，戴資穎宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon）首輪就中箭落馬，男單大陸名將諶龍也在首輪提前出局。