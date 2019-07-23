自行車／遊遍台灣四極燈塔 極點慢旅7月開騎

2019-07-23 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



交通部長林佳龍邀請大家一起參加極點慢旅活動。中華民國自行車騎士協會／提供。 分享 facebook

以臺灣東、西、南、北四個極點燈塔為主題，分區、分段、分時結合中度挑戰和輕度騎遊的2019 Light up Taiwan極點慢旅活動，7月27日將在極東點三貂角燈塔拉開帷幕，邀請大家用最環保的雙輪轉動，一起慢活品味台灣之美。

臺灣自行車節系列Light up Taiwan極點慢旅啟動記者會，今日下午在交通部舉行，交通部長林佳龍、立法委員葉宜津、觀光局長周永暉、航港局長郭添貴、營建署副署長陳繼鳴等貴賓進行騎動儀式。

活動首站27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」由東北角管理處遊客中心出發，經福隆、石城觀景台、台2線、三貂角燈塔、馬崗步行至三貂角燈塔、卯澳再回到起點，全程約25公里。

第二站極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅，8月10日臺灣鹽博物館前出發，經台176線、南31線、六孔碼頭、國聖港燈塔、黑面琵鷺生態展示館再返回臺灣鹽博物館，全程約36公里。第三站極南點-10月12日從鵝鑾鼻燈塔前廣場出發，途經龍磐公園、風吹砂、原住民涼亭、滿州鄉公所、港口吊橋返抵鵝鑾鼻燈塔前廣場，全程約42公里。

第四站極北點11月16日由白沙灣出發，可選擇32公里的A路線或41公里的B路線，最終再回到起點白沙灣。除了以4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及壯闊的藍海濤聲外，更提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮，體驗臺灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。