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落實南向政策 真理大學球場挑戰菲律賓女大生

2019-07-23 15:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

真大聖多默大學參訪合影留念。圖／真理大學校友與公共關係組提供
真大聖多默大學參訪合影留念。圖／真理大學校友與公共關係組提供
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落實教育部「新南向政策」，真理大學將國際視野深入菲律賓，由真大教師與該校董事長簡安硌總成的12人交流團，昨天和今天分別拜訪兩間頂級大學，參訪過程也針對體育進行交流，針對未來合作意向進行意見交流。

真大拜訪的學校方別是菲律賓大學迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）和聖多默大學（University of Sto Tomas），參訪行程中，菲律賓大學迪里曼分校由該運動學院院長狄亞茲代表，而聖多默大學由體育系系主任波多帶領多位教師歡迎真大的蒞臨，會中除了聽取雙方系所的簡介與國際生的就學現況與申請細節外，聖多默大學也承諾免學費的海外留學優惠，並再增設暑期實習機會給真大學生。

真大與聖多默大學女籃校隊合。圖／真理大學校友與公共關係組提供
真大與聖多默大學女籃校隊合。圖／真理大學校友與公共關係組提供
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聖多默大學早在1611年就創立，被譽為亞洲最古老的大學，是一所天主教學校，悠久的創校歷史與宗教文化的薰陶下孕育出多位對菲國傑出貢獻的校友，菲律賓國父黎刹就畢業於聖多默大學，波多和教師代表今天帶領真大代表團參觀該校桌球、西洋劍、舞蹈與舉重等練習場地，真大教師也與該校教練與學生現場交流球技。

菲律賓大學迪里曼分校則屬研究型綜合大學，不同於菲律賓大學的其他分校，迪里曼分校學科齊全且表現優異，真大代表團領隊謝榮豐希望藉由此次與兩所頂尖學校的經驗交流，再次拓展真大國際化的足跡。

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