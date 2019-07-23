日本羽賽／廖蘇配無緣逆轉 戴資穎拚開胡

2019-07-23 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



蘇敬恒（前）和廖敏竣日本公開賽首輪出局ㄧ。 聯合報系資料照 記者侯永全／攝影 分享 facebook

BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，中華羽球隊率先登場的男雙廖敏竣／蘇敬恒力抗地主組合遠藤大由／渡邊勇大，在第2局錯失局末點下無緣逆轉，7：21、20：22出局。

日本公開賽緊接著BWF超級1000系列的印尼公開賽登場，總獎金75萬美金，首日賽程包括「世界羽球」戴資穎在內，共有3組台將出賽；打頭陣的廖蘇配目前世界排名13，首戰對手是世界排名第5的地主組合，廖蘇配過往還取得3勝1敗的對戰優勢。

今天第5度對決，廖蘇配首局雖找不到節奏，一下場就陷入1：7落後，7：14時更被對手連拿7分先下一城，但第二局就打出競爭力，一度取得15：12領先，雖遭對手追平甚至反超，廖蘇配仍緊咬比數，並先取得20：19的局末點，無奈沒把握機會還遭對手連拿3分，纏戰46分鐘吞敗，沒能將戰局逼到第3局。

接續登場的小戴，上周闖進印尼公開賽4強，本周面臨「球后保衛戰」，首輪要遭遇華裔美籍的張蓓雯。張蓓雯目前世界排名第10，過往交手小戴取得7勝2敗優勢，第10度交手表定台灣時間下午3點50舉行，但上午賽事已有延遲，小戴比賽預計會晚些登場。

另組今天登場的男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵要強碰雅加達亞運摘銀的印尼名將組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），比賽和小戴同樣表定是台灣時間下午3點50上場。