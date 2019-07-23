世泳賽／霍頓拒領獎抗議 孫楊：不尊重中國

2019-07-23 14:30 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



孫楊禁藥疑慮未洗清就參賽，霍頓在頒獎台上擺臭臉拒合照抗議，其他國選手則起立鼓掌力挺。 美聯社 分享 facebook

世界游泳錦標賽近日在南韓光州舉行，21日的男子400米自由泳決賽，中國選手孫楊以0.73秒的差距擊敗澳洲勁敵霍頓（Mack Horton）成功在該項目完成4連霸；不過賽後霍頓拒絕上頒獎台，引發軒然大波，國際泳聯22日也對澳洲泳協和霍頓提出警告。

國際泳聯（FINA）在聲明中說道，「我們尊重言論和行為自由的原則，但必須要在正確的情境下，選手們有責任尊重規定，而不是利用賽事來發表個人聲明或作出姿態。」

孫楊2014年曾因為使用禁藥被禁賽3個月，去年還爆出不配合興奮劑檢驗的事件。國際聯泳判決孫楊沒有過錯，但世界反運動禁藥機構（WADA）對判決表示不滿，將此案上訴至國際體育仲裁法庭，該案已受理，9月將召開聽證會，倘若孫楊被裁定違反禁藥規定，可能將面臨終生禁賽。

霍頓不滿國際聯泳在聽證會結果出爐前就允許孫楊參賽，因此在賽後拒絕上台合影和握手。霍頓的行為在賽後遭受華人撻伐，不過當他走進選手村的餐廳時獲得不少選手起立鼓掌，美國仰泳選手雷沃斯（Matt Grevers）說：「勇敢的行為，肯定的。」

雷沃斯說：「我不認為這有傷到孫楊，霍頓的舉動只是讓他知道，在事情調查清楚前，我們無法相信你。」美國選手莫非（Ryan Murphy）說：「霍頓並非針對孫楊，而是要向國際聯泳表達抗議。」

孫楊則是認為霍頓不尊重中國，他也自信說道：「有的人就是不喜歡我，可能就是因為我有超強的實力。」