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PGA／霍姆斯被罵拖慢比賽 凱普卡：這次算快了

2019-07-23 14:53世界日報 體育新聞組╱綜合報導

凱普卡最後一輪繳74桿（+3）並列第4。 路透社
凱普卡最後一輪繳74桿（+3）並列第4。 路透社
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球王凱普卡（Brooks Koepka）英國公開賽前3輪打完，和美國選手霍姆斯（J.B. Holmes）分佔第4和第3名，兩人決賽輪被排在倒數第2組一起出發，凱普卡最後繳74桿（+3）並列第4，霍姆斯則是爆出87桿（+13）並列第67。

霍姆斯本來就是打球步調最慢的職業選手之一，加上他從領先集團一路跌到幾乎掉車尾，同組搭檔的選手表現如此慘烈，就算是有「大賽猛獸」之稱的凱普卡也很難不被影響。

霍姆斯最後一輪爆出87桿（+13）並列第67。 美聯社
霍姆斯最後一輪爆出87桿（+13）並列第67。 美聯社
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有人認為霍姆斯拖慢了比賽節奏，凱普卡並未責怪霍姆斯，「如果你打得不夠好就沒辦法贏球，就是這麼簡單，我沒有打出想要的比賽，我得接受這項事實。」球王替霍姆斯緩頰：「在強風下打球很不容易，雖然有時我覺得他打得太慢了，但跟他平常狀態相比，這場速度其實算快了。」

連同今年英國公開賽，近7場大滿貫賽凱普卡1人就包辦3座冠軍，大賽狀況相當火熱。不過周日決賽輪，凱普卡一出發就連4洞吞柏忌，他的桿弟艾略特（Ricky Elliott）說：「凱普卡最後一輪的推桿跟擊球都沒打好。」

總結2019年，凱普卡在PGA錦標賽拿下生涯第4座大滿貫，美國名人賽和公開賽第2，英國公開賽第4，近來大賽領先集團幾乎都可見他的身影，凱普卡說：「整體來說這真是驚人，這也是我一直努力的目標，在大賽中取得好成績，這周雖然有些失望，不過其它都很棒，我不會說謊，我很享受大賽樂趣。」

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