羽球／奪冠背後有洋蔥 周天成兌現罹癌球迷承諾

2019-07-23 12:55 聯合新聞網 綜合報導



周天成超級1000印尼賽奪冠，完成與罹癌球迷間的約定。 歐新社 分享 facebook

台灣羽球一哥周天成，於印尼公開賽男單決賽與丹麥安東森（Anders Antonsen）激戰3局勝出，成為超級1000系列賽男單台灣首位奪冠選手，而根據馬來西亞《星報》報導，周天成成功背後意義非凡，是因其在賽前對一位罹癌球迷許下的承諾。

周天成於印尼賽男單決賽，歷經91分鐘3局交手，最終21:18、24:26、21:15力退安東森，拿下本季第一座冠軍，也於超級1000系列賽首登王座，為印尼賽38年歷史來台灣第一人。事實上，周天成一路過關斬將，殺進總決賽，過程奮鬥的幕後，是為了達成與一名印尼罹癌女球迷的約定。

周天成在次輪對中國名將林丹前，收到該名女球迷前往醫院化療訊息，在成功晉級後，他還特地錄製影片送上祝福；四強力剋泰國華裔王高倫，周天成便跟女球迷達成約定，誓言盡自己最大努力位女粉絲抱回一座冠軍。決賽後記者會周天成表示，「她當時就快要接受化療了，我答應會盡全力為她拿到冠軍。」

因為與女球迷的約定，讓周天成超過賽前設定四強目標，拿下冠軍的他直言很驚訝，且不敢相信眼前結果，最後仍不忘感謝球迷支持。

本週周添城以大會第4種子續戰日本公開賽，首輪預計24日晚間亮相，對手將是世界排名24的南韓好手李東根。