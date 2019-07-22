網球／溫網遭罰上訴失敗 董事會不看好湯米奇改變

2019-07-22 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湯米奇。 路透 分享 facebook

今年溫布頓首輪只打58分鐘就打包，澳洲網壇負面消息不斷的湯米奇（Bernard Tomic）溫網獎金4萬5千英鎊（約台幣174萬元）遭沒收，他雖提出上訴但遭駁回，不過若接續8個大滿貫沒有再脫序演出，就能領回百分之25的獎金。

湯米奇今年溫網首戰碰法國名將「阿里」松加（Jo-Wifried Tsonga），不到1小時就以2：6、1：6、4：6繳械，遭大會認為違反運動精神，獎金遭沒收，但2011年曾進入世界前20的他辯白說，賽前身體感到不適，已經有盡力表現，之後也提出上訴。

不過大會董事會決議不改變原本罰責，還嚴厲批評湯米奇對網球的態度，董事會主席巴布柯特（Bill Babcock）在《紐約時報》發表的聲明指出，回顧湯米奇過去在大滿貫的作為，沒有任何可以進行調整的理由。

「你的案例，湯米奇，我很確定你會同意，沒有任何歷史證據可以證明你會改變行為。」不過巴克柯特有補充，若是湯米奇接續8場大滿貫沒有受到其他罰責，就可領回百分之25的罰款，只是他顯然不看好湯米奇會有所改善。

「不可否認，我懷疑你是否能在大滿貫賽場洗心革面，其他人，毫無疑問也抱持懷疑態度。」巴克柯特給湯米奇送上的祝福也含「毒舌」味道，他說：「希望未來你的成功改變能讓我感到驚喜。」

對於上訴遭駁回，湯米奇表示自己並不在意那百分之25罰款，他在意的是未來是否遭受正確對待。

這並非湯米奇大滿貫第一起負面新聞，2012年美網，他輸給洛迪克（Andy Roddick）就遭批評沒有盡力，前年溫布頓首輪遭淘汰後則是自爆比賽中覺得很「無聊」，這番說法讓他領到罰單，還因此丟了球拍代言。

他已被澳洲隊禁賽，近5年都無法參加台維斯盃。他還有個不名譽成績，2014年邁阿密名人賽，他只打了28分鐘就輸給芬蘭奈米恩（Jarkko Nieminen），創下名人賽最快落敗紀錄。