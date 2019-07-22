中國泳將疑用禁藥 澳選手拒合照各國運動員相挺

2019-07-22 20:55 中央社 光州22日綜合外電報導



世界游泳錦標賽各國泳將今天紛紛抨擊疑似服用興奮劑的中國選手孫楊，表示游泳選手會堅定支持昨天拒與孫楊同台的澳洲選手何頓（Mack Horton）。

美國泳將格雷沃斯（Matt Grevers）說，許多選手「不信任」孫楊。而世界紀錄保持人金恩（Lilly King）則說，何頓昨天在南韓光州贏得400公尺自由式競賽銀牌後，因領獎時拒絕與奪得金牌的孫楊在獎台上合照，獲得運動員「如雷掌聲」。

3度奪得奧林匹克金牌的孫楊面臨數項指控。國際游泳總會（FINA）外流的禁藥小組報告寫道，孫楊去年在檢測人員造訪時，用槌子砸碎了血液樣本。

國際游泳總會雖准許孫楊繼續比賽，但世界反禁藥組織（WADA）上訴至瑞士洛桑（Lausanne）體育仲裁法庭（CAS），讓孫楊的職業生涯岌岌可危。倘若孫楊被裁定違反禁藥規定，可能面臨終生禁賽。

他2014年對遭禁興奮劑檢測出陽性反應後，曾被禁賽3個月，但稱那是為心臟問題使用的。

格雷沃斯表示：「我們不知道他（何頓）之後是否會面臨懲罰或制裁，但我認為他知道這麼做有風險，但因感受十分強烈仍這麼做。」

澳洲的拉金（Mitch Larkin）也支持隊友何頓的行為。他早上出戰100公尺仰式後表示：「我超為何頓驕傲。整個澳洲隊100%力挺他。」

「我認為泳池邊99%的運動員都支持他，所以他並不孤單。他做的事確實很勇敢與堅決，他這樣做，讓我很敬重他。」

金恩透露，選手村的游泳選手在何頓抗議後為他鼓掌。但他的這個行為也同樣引起中國粉絲噓聲連連，並使得孫楊批評這名澳洲選手「不尊重中國」。

被詢及何頓的怠慢行為時，孫楊表示：「不是人人都喜歡我，我不在乎。如果你不尊重我個人我OK，但在頒獎儀式上，你應該展現對我國的尊重。」