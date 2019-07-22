桌球／林昀儒勇奪冠軍返台 盼成為奧運國手

2019-07-22 20:19 中央社 桃園機場22日電



台灣桌球選手林昀儒在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽中，擊敗中國名將樊振東勇奪冠軍，他表示，賽前做好準備，上場果斷執行戰術是自己的致勝秘訣，未來希望成為國手。

年僅17歲的台灣「桌球神童」林昀儒，昨晚在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽中，於最後兩局連拿12分，最終以4比1擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。林昀儒晚間6時30分許在家人的陪伴下返抵國門，穿著一身深藍色運動服的他，看起來精神奕奕。

林昀儒表示，其實，每一次上場比賽前自己都會覺得緊張，但就是學習保持平常心去面對。參與這次比賽的都是頂尖的對手，在技術上更是非常強大，「賽前做好準備，上場就果斷執行戰術」，則是自己的致勝法門。

林昀儒表示，賽前的每一次訓練就是自己最好的調適，教練當然會規劃各種戰術及訓練，但自己的準備才是最重要的，自己平時就會觀看對手的影片，研究他們的習慣，再找出破解的方法，讓自己能夠克敵制勝。

已經高中畢業的林昀儒指出，接下來自己將前往輔仁大學就讀，他表示，目前的規劃是先做好每一天的訓練工作，讓自己的技術更加紮實，未來則會朝向奧運選手及國手的目標來邁進，希望在桌球的領域上，可以為台灣贏得更多的榮譽。