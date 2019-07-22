親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

運動筆記【賽事】2019 全國 EMBA 馬拉松，不見不散一起跑的日誌
健行筆記桃山&武陵農場月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

田徑／將赴日移訓一個月 謝千鶴盼突破達標東奧

2019-07-22 17:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

謝千鶴（左起）、土佐禮子及愛媛縣陸上競技協會會長濱崎榮則。記者毛琬婷／攝影
謝千鶴（左起）、土佐禮子及愛媛縣陸上競技協會會長濱崎榮則。記者毛琬婷／攝影
分享

本月28日台灣將有共8位菁英馬拉松選手及教練，獲得赴日本松山市進行移地訓練機會，今天下午舉行「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選手移地訓練行前記者會，目前是我國女子半馬全國紀錄保持人的謝千鶴表示，十分期待這次的日本移地訓練，希望藉由這次移訓突破自我，將來能順利達標東京奧運。

近年來台日體育交流十分頻繁，過去我國也時常赴日進行移地訓練，這次台日馬拉松合作更上層樓，松山市政府將提供台灣菁英馬拉松選手赴日進行為期一個月的移地訓練機會，並包辦所有所需費用。

今天下午舉行行前記者會，在28歲時代表日本參加2004年雅典奧運參加女子馬拉松得到第五名的土佐禮子也首度來台，分享自己的馬拉松人生。

台灣菁英馬拉松好手將赴日移訓。記者毛琬婷／攝影
台灣菁英馬拉松好手將赴日移訓。記者毛琬婷／攝影
分享

16歲才開始接觸路跑的土佐禮子，踏入社會才開始接受正規訓練，而她首度參加全程馬拉松是在大學三年級時的愛媛馬拉松，初馬就跑出令人驚豔的2小時54分，兩年後就將全馬成績提升到2小時24分鐘。

儘管她在2012年時宣布退役，卸下選手身分的土佐禮子身材也沒有走樣，仍維持纖細模樣，她不好意思的笑著說：「除了平常還是維持一星期2、3天跑步、每次約10公里的習慣，主要還是在飲食上有做控制，之前有過不忌口，結果有胖了一些。」

而土佐禮子的全馬個人最佳成績為2小時22分46秒，這樣的成績也讓謝千鶴十分佩服，尤其是聽到她初馬後經過兩年成績就大躍進，更是激勵著謝千鶴，「這次是我第一次到日本移地訓練，希望藉由這次移訓能夠突破自我、幫助將來達標東京奧運。」

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

羽球／女雙復仇！ 中華隊球后組合世錦賽奪金

2019-07-22 17:16

羽球／地主金牌開張！ 聽障球后世錦賽寫連霸

2019-07-22 16:07

印尼羽賽／周天成巧遇主審 兩人相擁釋懷誤判

2019-07-22 13:32

桌球／台灣新一哥 林昀儒：從不覺得自己是天才

2019-07-22 12:51

世泳賽／400M自由式 美天后萊德琪4連霸夢碎

2019-07-22 16:39

英國公開賽／地主勞瑞奪冠落淚：獻給鄉親

2019-07-22 16:37

射箭／中華隊小將當家 亞洲盃抗外敵

2019-07-22 14:39

網球／哈蕾普回饋祖國 培育100萬名網球新秀

2019-07-22 14:34

射箭／菜鳥教頭袁叔琪當家 領中華箭客拚亞洲盃

2019-07-22 14:11

桌球／林昀儒奪冠 父親感謝國家栽培

2019-07-22 13:58

田徑／200公尺19秒88 中國謝震業創亞洲新猷

2019-07-22 13:39

桌球／媲美日本神童 ITTF：林昀儒威脅中國霸權

2019-07-22 11:31

桌球／T2鑽石賽林昀儒勝前球王 馬來西亞抱冠

2019-07-21 23:35

印尼羽賽／誤判無礙奪冠 周天成：我能決定態度

2019-07-21 23:30

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

2019-07-21 22:05

羽球／聽障世錦賽4組晉四強 中華隊至少銅牌起跳

2019-07-21 20:22

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

田徑／台日交流再添一筆 6馬拉松好手將赴日移訓

2019-07-21 16:37

台塑盃／男單衛冕失利 許育修：下周再盡力拚

2019-07-21 15:38

英國公開賽／伍茲認不比當年 要再拚聯邦快遞盃

2019-07-21 15:35

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

英超／準備好了！ VAR於新賽季上路

2019-07-21 12:49

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

藤球／嘉藥王昶穎、李信嶸組合 今年兩度排名賽稱王

2019-07-20 23:03

自行車／亞洲餐旅師生環島反毒 真大款待鼓勵

2019-07-20 21:55

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26
看更多

熱門文章

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

NBA／湖人認領「字母弟」 預計簽雙向合約

2019-07-22 11:22

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

2019-07-21 22:05

瓊斯盃／胡瓏貿客串教頭翻譯 翻這段話好尷尬

2019-07-21 22:31

瓊斯盃／歸化人選？ 胡瓏貿：別再提戴維斯

2019-07-21 22:58

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 21:05

NBA／看好KD複製雷納德 球評：創造籃網歷史

2019-07-22 09:32

NBA／回憶菜鳥年被惡整 柯瑞：遭老將藏手機

2019-07-22 15:34

印尼羽賽／周天成巧遇主審 兩人相擁釋懷誤判

2019-07-22 13:32

桌球／媲美日本神童 ITTF：林昀儒威脅中國霸權

2019-07-22 11:31

瓊斯盃／緊咬比數落敗 中華白獲菲律賓肯定

2019-07-21 19:34

瓊斯盃／最後兩分鐘當機 中華藍6分不敵南韓

2019-07-21 20:59

印尼羽賽／誤判無礙奪冠 周天成：我能決定態度

2019-07-21 23:30

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

MLB／6人進駐名人堂 李維拉又當「終結者」

2019-07-22 09:35

NBA／卡特未來動向未定 美媒：上場時間是關鍵

2019-07-22 12:35

MLB／王維中1.2局中繼 中斷連6場沒掉分

2019-07-22 08:21

NBA／談錢不舒服？ 保羅盼打破禁忌建理財觀念

2019-07-22 10:47

瓊斯盃／中華藍輸韓 劉錚：台籃最艱難時刻

2019-07-21 23:32

瓊斯盃／吳永盛投CBA選秀 黃金世代給建言

2019-07-21 21:02

NBA／見證帕奎奧擊敗瑟曼 唐斯：拳王傳奇不滅

2019-07-22 13:05

MLB／陳偉殷生日登板2局 飆3K找回三振功力

2019-07-22 07:56

籃球／自己的籃球自己救 籃協推SBL擴編

2019-07-21 18:47

桌球／T2鑽石賽林昀儒勝前球王 馬來西亞抱冠

2019-07-21 23:35

MLB／紅人再穿無袖球衣 休息區練舉重秀肌肉

2019-07-22 10:59

中職／蘇緯達滿貫砲 象轟16分完封獅

2019-07-21 23:39

NBA／29隊已撒錢補強 僅剩老鷹有薪資空間

2019-07-22 17:18

NBA／卡珍斯有GM夢 上電視節目過乾癮

2019-07-22 11:42

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

MLB／大谷又對菊池敲長打 對戰打擊率破4成

2019-07-22 10:28

中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42

瓊斯盃／中華白打出身手 籃協拚SBL擴編

2019-07-21 23:33

田徑／200公尺19秒88 中國謝震業創亞洲新猷

2019-07-22 13:39

中職／9勝終於超過索沙 王溢正：沒想過勝投王

2019-07-21 21:58

圖／瓊斯盃中華藍劉錚21分 飲恨不敵韓國

2019-07-21 21:08

NBA／不擔心和衛少磨合 哈登：有天分就沒問題

2019-07-22 15:02

桌球／林昀儒奪冠 父親感謝國家栽培

2019-07-22 13:58

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

NBA／雷納德、喬治合體加盟 快艇票價大漲

2019-07-22 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top