田徑／將赴日移訓一個月 謝千鶴盼突破達標東奧

2019-07-22 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝千鶴（左起）、土佐禮子及愛媛縣陸上競技協會會長濱崎榮則。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

本月28日台灣將有共8位菁英馬拉松選手及教練，獲得赴日本松山市進行移地訓練機會，今天下午舉行「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選手移地訓練行前記者會，目前是我國女子半馬全國紀錄保持人的謝千鶴表示，十分期待這次的日本移地訓練，希望藉由這次移訓突破自我，將來能順利達標東京奧運。

近年來台日體育交流十分頻繁，過去我國也時常赴日進行移地訓練，這次台日馬拉松合作更上層樓，松山市政府將提供台灣菁英馬拉松選手赴日進行為期一個月的移地訓練機會，並包辦所有所需費用。

今天下午舉行行前記者會，在28歲時代表日本參加2004年雅典奧運參加女子馬拉松得到第五名的土佐禮子也首度來台，分享自己的馬拉松人生。

台灣菁英馬拉松好手將赴日移訓。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

16歲才開始接觸路跑的土佐禮子，踏入社會才開始接受正規訓練，而她首度參加全程馬拉松是在大學三年級時的愛媛馬拉松，初馬就跑出令人驚豔的2小時54分，兩年後就將全馬成績提升到2小時24分鐘。

儘管她在2012年時宣布退役，卸下選手身分的土佐禮子身材也沒有走樣，仍維持纖細模樣，她不好意思的笑著說：「除了平常還是維持一星期2、3天跑步、每次約10公里的習慣，主要還是在飲食上有做控制，之前有過不忌口，結果有胖了一些。」

而土佐禮子的全馬個人最佳成績為2小時22分46秒，這樣的成績也讓謝千鶴十分佩服，尤其是聽到她初馬後經過兩年成績就大躍進，更是激勵著謝千鶴，「這次是我第一次到日本移地訓練，希望藉由這次移訓能夠突破自我、幫助將來達標東京奧運。」