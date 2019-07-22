羽球／女雙復仇！ 中華隊球后組合世錦賽奪金

2019-07-22 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



沈彥汝（後）和范榮玉打下女雙金牌。記者余承翰／攝影 分享 facebook

君子報仇，只要5天！我國世界聽障羽球「球后組合」沈彥汝／范榮玉，今天在羽球世界聽障錦標賽女雙決賽直落二力退團體賽交手過的俄羅斯組合夸琪莫娃（Karina Khakimova）／提優蕊娜（Elena Tiurina），為地主留下金牌。

沈彥汝目前世界聽障女單排名首位，曾是「世界球后」的范榮玉目前排名第3，前後任「球后」組合是地主奪牌雙保險。

上周混合團體賽決賽，中華隊和俄羅斯大戰4點，第4點女雙就是今天個人賽女雙最終戰相同對戰戲碼，當時地主球后組合苦戰3局，以21：15、19：21、18：21遭逆轉，今天成功上演復仇記，且是第一局18：20落後下連趕4分，22：20先下一城。

打出氣勢的地主組合，第二局完全掌握局勢，下場就取得11：1絕對領先，暫停後也趁勢搶分，第一個金牌點雖判斷失誤錯過，第二個機會就製造對手回球掛網，以21：4迎接勝利，整場比賽歷時不到25分鐘。