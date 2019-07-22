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圖／沈彥汝勝奧地利選手 奪聽障世錦賽女單冠軍

2019-07-22 16:03聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

世界聽障羽球錦標賽今天在台北體育館進行女單冠軍賽，我國好手沈彥汝與奧地利選手Kartin Neudolt經過3局纏鬥，以2比1擊敗對手，拿下女單冠軍

我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍...
我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍。記者余承翰／攝影
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我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍...
我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍。記者余承翰／攝影
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我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍...
我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍，她在決勝局贏得關鍵分時吶喊為自己打氣。記者余承翰／攝影
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我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍...
我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍。記者余承翰／攝影
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我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍...
我國羽球好手沈彥汝在世界聽障羽球錦標賽女單冠軍賽，以2比1擊敗奧地利對手奪得冠軍。記者余承翰／攝影
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